말라도 너무 메말라…강원 평창 방림면 국유림 산불, 2시간 여만에 진화

강원 평창의 국유림에서 불이 나 2시간여 만에 주불 진화가 완료됐다.

26일 오후 1시 12분쯤 평창군 방림면 계촌리 인근 국유림에서 불이 났다.

산림과 소방 당국은 헬기 9대와 장비 24대, 특수진화대 등 인력 82명을 투입해 이날 오후 3시 30분쯤 주불 진화를 완료했다.

산림 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사 중이다.

강원도 전역에는 건조주의보가 발효 중이다. 또 불이 난 곳의 현재 습도는 17%로 메마른 상태다.