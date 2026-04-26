신동빈 롯데회장, 올해 첫 현장경영 “베트남 성장세 고무적

신동빈 롯데그룹 회장이 베트남에서 올해 첫 해외 현장 경영에 나섰다.

롯데지주는 신 회장이 지난 21일부터 24일까지 베트남 하노이를 찾아 본격적으로 글로벌 현장 경영을 펼쳤다고 26일 밝혔다.

롯데지주에 따르면 신 회장은 지난 23일 롯데몰 웨스트레이크 하노이에서 롯데백화점, 롯데마트, 롯데호텔 등 베트남에 진출한 주요 계열사 사업현황을 보고받고 현장을 점검했다. 이 자리에는 신 회장의 장남인 신유열 롯데지주 미래성장실장도 함께했다.

롯데몰 웨스트레이크는 2023년 9월 오픈한 대형 복합몰로 롯데백화점, 롯데마트, 롯데호텔, 롯데월드 아쿠아리움 등 그룹 주요 계열사가 입점해있다. 지난달까지 누적 방문객 수 3000만명을 기록하며 ‘K리테일’ 성공 모델로 평가받고 있다. 누적 매출은 지난해 말 기준 6000억원으로 올해 1조원 돌파가 기대된다.

신 회장은 “베트남은 그룹 글로벌 사업의 핵심 국가로 식품과 유통 등 주력 사업에서 성장세를 이어가고 있어 굉장히 고무적”이라며 “기존 주력 사업은 시장 경쟁력을 더욱 강화하는 동시에 첨단 도시 건설, 친환경 소재 산업, 선진 물류 등 신사업 개척에도 힘써달라”고 말했다.

신 회장은 롯데몰 웨스트레이크 내에 마련된 유소년 축구 예능 TV프로그램 ‘Cau Thu Nhi’(까우투니)‘ 홍보관도 찾았다. ’까우투니‘는 롯데가 2011년부터 베트남 국영방송 VTV와 공동 기획·제작하는 TV 프로그램으로 유소년 축구 꿈나무를 발굴하고 육성하는 과정을 담아 베트남판 ’축구왕 슛돌이’로 현지에서 큰 인기를 얻고 있다. 신 회장은 김상식 베트남 축구 국가대표팀 감독과도 만났다.

신 회장은 또 지난 22일에는 부 다이 탕 하노이시 인민위원장, 또 안 쏘 당서기장 및 국가주석 보좌관 등 베트남 주요 인사와 잇달아 만나 도시 개발과 투자 협력 방안을 논의했다. 이날 면담에서 신 회장은 베트남 진출 이후 30여 년간 투자를 이어온 롯데그룹의 성과를 언급하며 향후에도 그룹의 강점 분야를 중심으로 다양한 개발 계획을 추진해 하노이 발전에 기여하겠다는 뜻을 전했다.

신 회장은 민간 외교관으로 한국과 베트남을 잇는 가교 역할에 앞장서고 있다. 이재명 대통령의 베트남 국빈 방문과 관련해 국빈 만찬과 비즈니스 포럼 등 공식 일정을 소화했다.

신 회장은 지난해 4월 인도네시아 경제사절단 단장을 맡아 양국 기업 간 협력 확대를 모색했으며 지난 3월에는 필리핀 경제사절단 일원으로 민간 외교에 기여했다.