노동절 앞두고 열린 이주노동자 메이데이 집회 [현장 화보]

세계 노동절을 앞두고 26일 ‘2026 이주노동자 메이데이 집회’가 열렸다.

이날 서울 중구 서울고용노동청 앞에서 이주노동자조합, 이주노동자평등연대 등 이주노동자 단체들이 집회를 열었다. 이주노동자들은 ‘강제노동 철폐’, ‘임금체납 근절’, 사업장 변경의 자유 보장’ 등의 구호를 외치며 청와대까지 행진했다.