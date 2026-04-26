[미디어세상]그린 워싱과 저널리즘 윤리 워싱

지난 24일 이재명 대통령은 동아일보의 ‘대장동 개발 의혹 보도’에 대한 2023년 한국신문상 수상 취소와 정정 보도를 요구했다. 동아일보는 2021년 10월9일 <김만배 “천화동인 1호 배당금 절반은 그분 것”>이라는 제목의 기사에서 김만배씨가 “그 절반은 ‘그분’ 것이다”라는 취지로 말했다는 내용이 정영학씨의 녹취록에 있다고 보도했다. 기사는 ‘그분’은 유동규 전 사장 직무대리보다 ‘윗선’일 것이라 전했다. 당시 쟁점은 이재명 민주당 대선 후보의 금전적 유착 여부였고 ‘그분’은 윗선 연루 정황을 보여주는 증거로 인식됐다.



보도 이후 국민의힘 측은 이 후보를 ‘그분’으로 특정했고 언론들은 의혹을 부풀리며 ‘이재명’으로 연결시키는 프레임을 공고히 했다. 이후 2021년 10월14일 이정수 서울중앙지검장이 국정감사에 출석해 ‘그분은 정치인이 아니다’라고 했고 2022년 2월18일 한국일보 보도와 2023년 1월12일 뉴스타파의 정영학 녹취록 전문 공개로 그분이 이재명 후보가 아니라는 것이 밝혀졌지만 이미 견고하게 형성된 프레임은 쉽게 지워지지 않았다. 동아일보 법조팀의 대장동 관련 보도는 여러 건이었고 전체적인 프레임은 이재명 당시 성남시장과 측근들이 민간업체와 유착해 막대한 개발이익을 가로챈 사건으로 받아들여졌다.



파편적 사실들이 모여 전체적인 진실을 구성한다는 점에서 보면, 윗선의 숨겨둔 지분이 있다는 프레임의 핵심 근거였던 녹취록 자체가 애초에 근거 없는 것이었다. 전체 맥락과 보도 전반을 떠받치던 주춧돌이 허위라면 그 위에 세워진 구조물 역시 헛되거나 부실할 수밖에 없다. 그런데도 신문상은 부실한 보도를 화려하게 포장해주는 역할을 했다. 더구나 2023년 3월은 관련 사실이 밝혀진 이후였다는 점에서, 이를 뉴스취재보도부문 수상작으로 선정한 한국신문협회의 책임이 무겁다.



미국의 뉴욕타임스나 영국의 가디언을 비롯해 세계적으로 신뢰받는 언론들의 공통된 원칙은 신속한 정정이다. 사실관계가 틀렸다는 것을 인지하고도 정정을 하지 않는 것은 독자에 대한 기만으로 보기 때문이다. 정정 방식 또한 중요하다. 무엇이 틀렸고 어떻게 바로잡았는지를 독자들이 명확히 알 수 있도록 투명한 기록을 남긴다.



한국신문윤리위원회와 언론사들도 오보 정정에 관한 윤리 규정을 두고 있다. 조선일보 윤리위원회는 국내외 주요 미디어 관련 기구와 해외 유수 매체들의 윤리규범을 참고해 보다 혁신적이고 구체적인 기준을 만들겠다며, 2017년 12월 윤리규범 가이드라인을 발표했다. 여기에는 오류 가능성에 대한 모든 지적을 수용·확인하고 정정보도는 가능한 한 신속히 처리한다는 규정이 담겼다. 하지만 그것은 단순한 포장 기술이었다는 의구심이 든다.



조선일보는 2022년 6월30일 ‘쿠팡 본사를 점거한 노조원들이 술판을 벌였다’고 보도했으나 이들이 들고 있던 것은 캔 맥주가 아니라 편의점 캔 커피였다. 이 보도는 농성을 핑계로 술판이나 벌이는 부도덕한 노조라는 이미지를 만들었다. 명백한 오보로 밝혀졌는데도 신속한 정정은커녕 법원 판결이 난 뒤인 2024년 2월16일에야 겨우 정정 보도문을 게재했다.



보도를 바로잡는 것은 물론이고 그러한 오보가 발생한 과정과 원인, 해당 기자와 책임자에 대한 조치와 재발 방지책까지 독자들에게 명확히 소명하는 것이 책임 있는 언론의 자세다. 그러나 조선일보의 대응은 스스로 내세운 윤리규범 가이드라인과는 거리가 멀었다. 언론은 그동안 반환경적인 기업이 겉모습만 친환경 기업으로 포장하는 ‘그린 워싱’을 날카롭게 비판해왔다. 정작 스스로 세운 윤리규범을 허울로만 내건다면 그것 역시 ‘저널리즘 윤리 워싱’에 불과하다. 재래식 언론이라는 조롱까지 받는 언론이 기댈 수 있는 유일한 자산은 신뢰다. 그 신뢰는 윤리규범을 하나씩 실천해나갈 때 비로소 차곡차곡 쌓인다.