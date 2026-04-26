검이불루 화이불치(儉而不陋 華而不侈). 검소하되 누추하지 않고 화려하나 사치스럽지 않다. 절제와 중용을 중시한 우리 선조들의 삶을 함축한 말이다. 그러나 ‘무한 리필’과 ‘올 유 캔 잇’(all you can eat)으로 상징되는 오늘의 풍요 시대에 딱히 어울릴 법한 말은 아닐 것이다.



근 수십년간 세계는 전 지구적 분업과 규모의 경제를 달성했고, 이를 통해 얻게 된 저비용의 혜택은 전례없는 과잉과 잉여의 시대를 새롭게 열어젖혔다. 풍요의 신화에 처음 금이 간 계기는 러시아·우크라이나 전쟁이었다. 우크라이나의 ‘빵 공장’은 멈췄고 유럽으로 향하던 러시아 가스관 노르트스트림은 사실상 완전히 파괴됐다.



4년이 지난 지금도 러·우 전쟁은 끝나지 않았지만 세계는 일정 부분 상흔을 지웠고, 대신 고물가와 높은 기준금리를 ‘뉴노멀’로 받아들이고 있다.



그러나 예고편과 맛보기로는 부족했던 것일까. 미국·이스라엘과 이란의 전면전은 사상 유례없는 공급망의 아노미적 붕괴를 초래했다. 에너지 병목인 호르무즈 해협이 봉쇄되자, 전 세계 해상 원유 물동량의 25% 이상이 멈춰 섰다.



올해 초만 해도 유가 전망 컨센서스는 브렌트유 기준 배럴당 50달러 수준이었으나 4월 초에는 110달러까지 치솟았다. 석유 공급 과잉을 우려하던 국제 에너지 기관들과 석유 안보에 회의적이던 일부 전문가들의 전망은 모두 무색해졌다.



그나마 미국과 이란의 휴전 논의로 불안이 잦아드는 듯했으나, 전쟁과 휴전 동향은 조변석개했고 호르무즈 해협 봉쇄도 좀처럼 풀리지 않고 있다. 미국이 무기한 휴전을 발표하더라도, 이튿날 곧바로 폭격이 재개돼도 전혀 이상하지 않은 상황이다.



전 세계 석유 수급을 둘러싼 긴장이 이어지는 지금, 에너지 안보·형평성·지속 가능성이라는 ‘에너지 트릴레마(Trilemma)’는 다소 호사스러운 명제가 됐다. 일일 280만배럴의 원유 중 70%를 중동에서 수입해온 우리나라로서는 에너지 안보가 그야말로 지상 과제가 됐다.



백척간두의 위기 속에서, 지금 우리는 무엇을 할 수 있을까. 장기적으로는 석유의 안정적 공급을 위해 탐사·개발과 비축 사업을 더욱 적극적으로 확대해야 한다. 원유 수입선의 다변화도 필요하다.



그러나 눈앞의 위기를 견뎌내기 위해서는 무엇보다 에너지 절약이 우선이다. 대중교통을 이용하고 가까운 거리는 걸어 다니며 불필요한 조명을 끄고 적정 실내온도를 유지하는 것, 이 같은 클리셰들이야말로, 유례없는 에너지 수급 위기를 버티고 극복하는 주춧돌이 될 것이다.



‘검이불루’는 백제의 기틀을 세운 온조왕이 건축한 궁궐을 김부식이 평가한 말로, <삼국사기>에 기록됐다. 혼돈과 불확실성이 가득한 시기, 새로운 기틀을 놓는 정초(定礎)의 기반 또한 바로 그러한 검박함이었을 것이다.



전쟁이 끝나더라도 우리 에너지 안보에 남을 상흔은 클 것이다. 호르무즈 해협이 다시 개방되더라도 물류가 정상화되기까지는 두 달 이상이 걸릴 것으로 보인다. 위기 이후 더욱 강하고 높은 회복 탄력성을 갖추기 위한 필수불가결한 전제는, 우리 선조들이 강조해온 검박한 삶에 있다고 믿는다.



지금이 골든타임이다. 병세가 골수에까지 이르면 편작도 고치지 못한다. 편안할 때 위태로움을 생각하는 거안사위(居安思危)의 마음으로 에너지 절약에 동참해야 할 때다.