역시 ‘봄의 여왕’ 이예원

덕신EPC 챔피언십 정상 KLPGA 투어 통산 10승

‘봄의 여왕’ 이예원이 올봄에도 우승을 추가했다. 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 통산 10승 고지에 오른 이예원은 상금과 대상 포인트 선두로 나섰다. 이예원은 26일 충북 충주시 킹스데일 골프클럽(파72)에서 열린 KLPGA 투어 덕신EPC 챔피언십 최종 3라운드에 버디 6개, 보기 2개로 4언더파 68타를 쳤다. 최종 합계 12언더파 204타를 기록한 이예원은 2위 박현경(9언더파 207타)을 3타 차이로 제치고 우승컵을 들었다.



이예원은 ‘봄의 여왕’으로 불린다. 2023년부터 세 시즌 동안 매년 3승씩을 거뒀는데 이 가운데 7승을 시즌 초반 올렸다. 2024년에는 초반 9개 대회에서 3승을 거뒀고, 지난해에도 초반 출전한 7개 대회에서 3차례 우승했다. 2023년 KLPGA 투어 첫 우승을 기록한 대회도 4월 열린 롯데렌터카 여자오픈이다. 이예원은 같은 해 8월 두산건설 위브 챔피언십과 10월 하이트진로 챔피언십에서 우승을 추가했다.



노승희·김재희와 함께 8언더파 공동 선두로 출발한 이예원은 공동 선두이던 9번 홀(파5)부터 11번 홀(파5)까지 3연속 버디를 잡아내며 3타 차 단독 선두로 달아났다. 이예원은 13번 홀(파3)에서 다시 티샷을 그린에 올리는 데 실패, 한 타를 잃으면서 먼저 경기를 마친 박현경과의 차이가 한 타로 줄었다. 그러나 15번 홀(파3)에서 6m, 17번 홀(파4)에서 9m 거리의 버디 퍼트를 성공시켜 승리를 굳혔다.



KLPGA 투어 사상 16번째로 10승 고지를 밟은 이예원은 우승 상금 1억8000만원을 보태 시즌 누적 상금 3억5307만원을 기록, 전예성(2억7790만원)을 제치고 상금 선두로 올라섰다. 대상 포인트(137점) 부문에서도 전예성(108점)을 추월해 1위로 나섰다.

