최고 구속 158.7㎞…‘7억팔’ 박준현이 깨어났다

2026 신인드래프트 1R 전체 1순위 ‘계약금 7억’ 키움 지명 우완 투수 삼성전 5이닝 무실점 쾌투…역대 13번째 ‘고졸 신인 데뷔전 선발승’

KBO리그를 대표하는 홈런 타자이자 키움의 간판 스타인 박병호 잔류군 선임코치의 은퇴식이 열린 26일 고척스카이돔. 시구에 나선 박병호 코치는 ‘플레이볼’이 선언된 후 데뷔 첫 선발로 나선 박준현(19·사진)에게 공을 넘기고 그라운드를 떠났다. 박병호가 떠난 그 무대에서 새로운 스타가 탄생했다.



2026년 신인드래프트 1라운드 전체 1순위로 키움에 지명된 고졸 신인 박준현이 데뷔전에서 강렬한 첫인상을 남겼다.



박준현은 이날 고척스카이돔에서 열린 삼성과의 홈경기에 선발 등판해 5이닝 4피안타 4볼넷 4탈삼진 무실점을 기록했다. 팀의 2-0 승리에 기여한 박준현은 데뷔전에서 승리투수가 됐다. KBO리그 역대 데뷔전 선발승 기록으로는 35번째인데, 이 가운데 고졸 신인은 13차례였다. 히어로즈 구단에서는 하영민, 신재영, 정현우에 이은 4번째 기록의 주인공으로 이름을 남겼다.



천안 북일고 출신으로 키움에 입단한 박준현은 박석민 삼성 2군 코치의 아들이다. 고교 최대어로 꼽힌 그는 신인 계약금으로 7억원을 받으며 기대를 모았다. 즉시 전력으로 평가받은 그지만 시범경기에서는 프로의 높은 벽(4경기 3.1이닝 5피안타 6볼넷 5탈삼진 6실점)에 고전했다. 설종진 키움 감독은 박준현을 선발에서 불펜 추격조로 시즌 활용법을 바꿨다가, 아예 개막 엔트리에서 제외했다. 대신 퓨처스(2군)리그에서 차근차근 선발 수업을 받도록 했다.



박준현은 2군 조정기를 통해 한 뼘 성장했다. 4경기에서 14.1이닝을 던지며 5실점(3자책) 평균자책 1.88의 안정감 있는 투구를 했다. 그리고 마침 1군 선발진에 자리가 생겼다. 외국인 투수 네이선 와일스가 부상으로 이탈했고 여기에 마땅한 5선발이 없던 상황에서 설 감독은 박준현에게 선발 기회를 줬다.



이날 올 시즌 가장 주목받는 고졸 루키 투수 간 자존심 대결이 성사됐다. 상대 선발은 삼성이 3라운드 29순위로 뽑은 동갑내기 장찬희였다. 장찬희는 삼성이 올해 가장 기대하는 투수 자원 중 하나다. 둘은 경기 초반 팽팽한 투수전으로 기대감을 끌어올렸고, 박준현이 시속 150㎞대 후반의 강속구로 경기 흐름을 주도했다.



1회 1사 후 두 번째 타자 류지혁에게 던진 초구는 스피드건에 시속 158.7㎞가 찍혔다. 이는 KBO리그 공식 구속 측정 시스템 트랙맨 기준으로 시즌 두 번째로 빠른 구속이었다. 앞서 팀 선배인 안우진이 지난 24일 고척 삼성전에서 1회초 박승규를 상대로 던진 공이 시속 160.3㎞를 찍은 게 가장 빨랐다.



1회를 삼자범퇴로 처리한 박준현은 위기에서도 흔들리지 않았다. 2회 르윈 디아즈에게 중전 안타, 최형우에게 볼넷, 김헌곤에게 우전 안타를 내주며 무사 만루 위기에 몰렸으나 전병우를 내야 뜬공, 김도환을 병살타로 처리하며 이닝을 실점 없이 막았다. 3회에는 2사 1·2루에서 디아즈를 중견수 뜬공으로 처리했고, 4회에도 무사 1·2루에서 실점을 하지 않았다.



박준현은 5회 1사 1루에서 내야 수비 실책이 겹쳤지만 흔들림 없이 첫 선발 임무를 무실점으로 마쳤다. 투구 수는 총 95개였다. 직구(57개), 슬라이더(31개) 중심으로 커브(7개)까지 단 세 구종만으로도 자신의 존재를 각인시켰다.



박준현은 “아버지가 경기에 들어가면 맞더라도 자신있게 던지라고 하셨다. 그래서 스트라이크존을 계속 보고 던졌다”며 “초반에 급했던 것도 있고 제구도 좋지 않았다. (포수 김)건희 형과 코치님이 경기 중간중간에 자신있게 던지라고, 힘 빼라고 얘기해줘 5이닝을 채울 수 있었다. 뒤에 형들이 잘 던져줘 선발승을 챙겼다”고 동료들에게 공을 돌렸다. 이날 자신의 구속에 대해서는 “그렇게까지 나올 줄 몰랐다. 아드레날린이 좀 많이 나왔다. 2군에서 던졌던 것보다 훨씬 더 잘 나왔고 구속에 만족한다”고 했다.



살 떨리는 데뷔전을 성공적으로 치렀다. 선발진에 남고 싶은 마음은 더 커졌다. 박준현은 “(선발에) 욕심이 있다. 나쁘지 않게 던졌으니까 한 번 더 기회를 받으면 좋겠다”는 바람을 이야기했다.



삼성 선발 장찬희도 3이닝 1실점으로 나쁘지 않은 투구를 펼쳤으나 타선이 찬스에서 침묵했다. 키움과 같은 8안타를 쳤으나 한 점도 내지 못한 삼성은 7연패에 빠졌다. 키움은 삼성과의 3연전을 싹쓸이하며 지난해 8월5~7일 창원 NC전 이후 262일 만에 스윕을 달성했다.



잠실에서는 두산이 연장 10회 터진 박준순의 끝내기 안타에 힘입어 ‘잠실 라이벌’ LG에 4-3으로 재역전승, 싹쓸이 패배 위기를 벗어났다.

