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지방선거 여성 공천, 말뿐인 ‘30%’

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본문 요약

헌정사상 최초의 여성 광역단체장이 이번 6·3 지방선거를 통해 탄생할까.

정청래 민주당 대표는 지난 2월 열린'2026 지방선거 승리 여성 결의대회'에서 "이제는 특별하게 희생하고 헌신한 여성들에게 특별한 보상을 해야 할 때"라며 "여성 기초단체장이 30명은 돼야 한다"고 말했다.

하지만 22일 현재 민주당 공천이 확정된 지역 현황을 살펴보면 여성 기초단체장 후보는 17명에 불과하다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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지방선거 여성 공천, 말뿐인 ‘30%’

입력 2026.04.26 20:26

수정 2026.04.26 22:45

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  • 이혜리 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정청래 “여성 단체장 30명은 돼야”

실제 여당 공천 ‘남 183명·여 17명’

여야 통틀어 여성 후보 7.6% 불과

지방선거 여성 공천, 말뿐인 ‘30%’

헌정사상 최초의 여성 광역단체장이 이번 6·3 지방선거를 통해 탄생할까. 현재 여론흐름을 보면 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 기록을 세울 가능성이 높다. 남성이 독식했던 광역단체장을 여성이 맡게 된다면 그 자체로 의미가 있다. 하지만 전체적으로 보면 이번 지방선거에서도 여성이 충분히 대표되기 위한 최소 기준인 ‘여성 공천 30%’가 달성될 가능성은 희박하다.

정청래 민주당 대표는 지난 2월 열린‘2026 지방선거 승리 여성 결의대회’에서 “이제는 특별하게 희생하고 헌신한 여성들에게 특별한 보상을 해야 할 때”라며 “여성 기초단체장이 30명은 돼야 한다”고 말했다. 하지만 22일 현재 민주당 공천이 확정된 지역 현황을 살펴보면 여성 기초단체장 후보는 17명에 불과하다. 같은 시점 공천이 확정된 민주당의 남성 기초단체장 후보가 183명인 것과 대조된다.

정 대표 발언 때문에 민주당 상황이 부각됐을 뿐 열악한 여성 공천은 민주당만의 문제는 아니다. 중앙선거관리위원회에 등록한 기초단체장 예비후보자 중 여성은 81명으로 전체의 7.6%에 불과하다. 광역의원 예비후보자는 여성 비율이 22.5%, 기초의원은 25.9%에 그쳤다.

올해는 2016년 강남역 10번 출구 여성 살해 사건이 발생한 지 10년이 된 해다. 지난 10년간 여성들은 성평등 사회를 외쳤고, 12·3 불법계엄 후 탄핵광장에 적극 참여하며 사회대개혁을 요구했다. 그런데 왜 현실 정치에서 여성의 입지는 여전히 협소할까. 지역에서 정치인으로 활동했거나 이번 선거 출마에 도전한 여성 정치인들은 정당이 여성 정치인을 확대할 의지가 크지 않고 남성 중심적인 문화가 정치권을 지배하고 있다고 말했다.

윤소영 경남여성단체연합 상임대표는 “남성과 여성의 인구가 거의 일대일인데도 불구하고 지방의회와 행정의 수장들이 모두 남성으로 채워지고 있다”며 “성평등 실천 의지를 갖고 적극적으로 공천 전략을 수립해야 실질적인 결과를 얻어낼 수 있다고 (정당에) 요구했지만 경선 과정을 보니 별로 의지가 느껴지지 않는다”고 지적했다.

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