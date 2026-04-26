또 터졌다, 트럼프 노린 테러…백악관 기자단 만찬장 총격

대피한 트럼프 “이란과 무관”

현장에서 30대 용의자 체포

‘미국 영원하라 구호’ 증언도

2년 새 세 번이나 ‘암살 위협’

도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관 출입기자단 만찬 행사장에 총기 등으로 무장한 용의자가 돌진하려다 현장에서 체포됐다. 트럼프 대통령을 비롯한 주요 참석자들은 긴급 피신했다.



AP통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 25일 오후 8시쯤(현지시간) 백악관 출입기자단(WHCA) 주최 만찬 참석을 위해 워싱턴 힐튼호텔에 도착했으며, 이후 행사장에서 사건이 발생했다. 국가 연주 의식이 끝나고 참석자들이 식사하던 오후 8시35분쯤 총격으로 추정되는 소리가 몇차례 들리자 비밀경호국 요원들이 무대 위로 뛰어올랐다. 비밀경호국 요원들은 “총격 발생”이라고 외친 것으로 전해졌다.



사건 현장에 있던 A씨(29)는 이날 경향신문과 통화하면서 “문을 아주 크게 두드리는 듯한 총성이 두 번 정도 울렸고 누군가 ‘미국이여 영원하라!’라는 구호를 외치는 것을 들었다”며 “순식간에 벌어진 상황에 대피 명령을 듣지는 못했지만 모두 테이블 밑으로 숨었다”고 말했다.



무대 위 테이블에서 식사 중이던 트럼프 대통령 부부, J D 밴스 부통령 등 주요 인사들도 테이블 아래로 몸을 숨긴 뒤 행사장 뒤로 피신했다. 주요 참석자 중 부상자는 없다. 비밀경호국 요원 한 명이 총에 맞았으나 보호장구를 착용해 생명에 지장이 없는 상태라고 미 언론들이 전했다.



현장에서 체포된 용의자는 캘리포니아주 출신 교사이자 비디오게임 개발자인 콜 토머스 앨런(31)으로 확인됐다. 제프리 캐럴 워싱턴 경찰청장 대행은 “용의자가 산탄총과 권총, 다수의 칼로 무장하고 있었다”며 “최소 한 발 이상을 발사한 것으로 보인다”고 밝혔다. 힐튼호텔에 투숙 중이던 앨런의 범행 동기나 표적은 아직 파악되지 않았다. 수사 당국은 단독 범행에 방점을 두고 수사를 이어가는 것으로 알려졌다.



트럼프 대통령은 대피 후 백악관에서 기자회견을 열고 “한 남자가 여러 무기를 들고 보안검색대를 향해 돌진했고 매우 용감한 비밀경호국 요원들에 의해 제압됐다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 용의자를 “외로운 늑대형” 범죄자로 본다고 했다. 이란 전쟁과 관련이 있는지에 대해선 “그렇게 생각하지 않는다”고 답했다.



트럼프 대통령은 공화당 대선 후보였던 2024년 7월 유세 현장과 9월 골프장에서 암살 시도 사건을 겪은 데 이어 이날까지 지난 2년 사이 모두 세 차례 총격 위험에 노출됐다. 이날 행사는 트럼프 대통령이 집권 1·2기를 통틀어 백악관 연례 출입기자단 주최 만찬에 처음 참석한 자리였다. 백악관 출입기자단 만찬은 100년 넘게 이어지며 매년 대통령과 언론 간 소통 창구 역할을 해왔으나 트럼프 대통령은 그동안 소송전을 불사하며 언론과 대립각을 세워왔다.

