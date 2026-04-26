김부겸 vs 추경호

국민의힘, 대구시장 후보 확정 추 의원, 경제부총리 이력 강조

6·3 지방선거 대구시장 선거가 더불어민주당 후보인 김부겸 전 국무총리와 국민의힘 후보인 추경호 의원 간 일대일 대결로 정리됐다. 대구는 전통적인 보수 강세 지역이지만, 이번 선거에서는 국민의힘 심판 여론과 정부·여당에 대한 기대감이 맞물리며 최대 격전지가 될 전망이다.



국민의힘 공천관리위원회는 본경선 결과 추 의원이 대구시장 후보로 결정됐다고 26일 밝혔다. 추 의원은 후보 확정 후 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 “작은 차이는 내려놓고 보수 대통합, 대구 대통합으로 더 큰 우리를 만들겠다”며 “대한민국 경제 발전을 이끌어온 보수의 유능함을 대구에서 추경호가 다시 증명하겠다”고 했다. 추 의원은 김 전 총리를 향해 “국민의힘과 민주당이 함께 참여하는 ‘대구 경제 발전 공동협의체’를 구성할 것을 제안한다”고 밝혔다. 추 의원은 “대구·경북 통합, TK 신공항 건설, 산업 구조 대전환 등 이런 핵심 과제만큼은 누가 시장이 되든 흔들림 없이 추진되어야 한다”고 말했다.



경제 관료 출신인 추 의원은 대구 달성군에서 내리 3선을 지냈고, 윤석열 정부 첫 부총리 겸 기획재정부 장관을 맡았다. 추 의원은 12·3 내란 당일 국민의힘 원내대표로서 의원총회 장소를 3차례 바꿔 국회 계엄 해제 의결을 방해했다는 혐의(내란중요임무종사)로 기소돼 재판을 받고 있다. 박근혜 전 대통령 최측근인 유영하 국민의힘 의원은 추 의원과 맞붙은 본경선에서 패했다.



‘대구시장 불출마’ 이진숙, 추경호 지역구 보선 나갈 듯



당의 공천 배제에 반발해 무소속 출마를 시사해온 이진숙 전 방송통신위원장은 전날 “국민의힘 후보가 민주당 후보를 이길 수 있도록 힘을 보태겠다”며 불출마를 선언했다. 이 전 위원장은 추 의원이 의원직을 사퇴하면 6·3 지방선거와 함께 치러질 달성군 국회의원 보궐선거에 출마할 것으로 보인다.



김 전 총리가 여론조사에서 우위를 점한 가운데 보수 표심이 추 의원에게 얼마나 결집하느냐가 향후 판세를 좌우할 것으로 보인다. 김 전 총리의 ‘힘 있는 여당 후보론’과 추 의원의 ‘경제부총리 이력’ 중 어느 쪽이 더 유권자들의 호응을 얻을지도 관건이다.



김 전 총리는 이날 대구 달서구 선거사무소 개소식에서 추 의원을 두고 “저희 둘은 정부에서 일해봤고 정치를 같이해온 기간이 긴 만큼 대구·경북의 미래를 놓고 치열하게 토론하겠다”고 말했다. 김 전 총리 선거사무소 개소식에는 정청래 민주당 대표를 비롯한 당 지도부와 전현직 의원 50여명이 참석했다.

