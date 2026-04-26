워싱턴 힐튼호텔의 저주?···트럼프 총격 호텔, 45년 전 레이건 대통령 암살 시도 있었다

용의자 31세 앨런 현장 체포

칼텍 출신의 공학도…교사·개발자

민주당 해리스 캠프에 기부하기도

미 법무부 “당국자들에 쏘려한 듯”

25일(현지시간) 미국 백악관 출입기자단 만찬장 총격 사건의 용의자는 캘리포니아주 토런스에 사는 콜 토머스 앨런(31)으로 확인됐다.



로이터통신과 CNN에 따르면 앨런은 교사이자 비디오게임 개발자로 활동해왔다. 2017년 캘리포니아공과대학(칼텍)에서 기계공학 학사학위를, 지난해 캘리포니아주립대 도밍게스힐스 캠퍼스에서 컴퓨터공학 석사학위를 받았다.



캘리포니아주립대 도밍게스힐스 캠퍼스의 빈 탕 교수는 AP통신에 앨런이 재학 당시 자신의 강의를 몇차례 수강했다고 말했다. 탕 교수는 “앨런은 매우 뛰어난 학생으로 항상 맨 앞줄에 앉아 강의에 집중했고, 과제 관련 질문을 자주 e메일로 보내왔다”며 “말수가 적고 매우 예의 바른 학생이었다. 이번 소식을 접하고 큰 충격을 받았다”고 했다.



구직·구인 소셜네트워크 링크드인에 올린 것으로 추정되는 프로필에 따르면 앨런은 시험 준비 및 개인지도 업체인 C2 에듀케이션에서 시간제 교사로 근무했다. 2024년 12월 ‘이달의 교사’로 선정되기도 했다. 칼텍 재학 시절인 2017년 휠체어용 비상 제동장치 시제품을 개발한 공로로 지역 뉴스에 소개되기도 했다.



미국 연방선거위원회 기록에 따르면 그는 2024년 10월 민주당 대선 후보였던 카멀라 해리스 캠프에 25달러(약 3만7000원)를 기부했다.



워싱턴 경찰청은 앨런이 만찬 행사가 열린 워싱턴 힐튼호텔의 투숙객이었던 것으로 파악하고 있다고 밝혔다. 범행 동기는 아직 확인되지 않고 있다. 토드 블랜치 법무장관 대행은 미 NBC 방송에 ‘용의자가 트럼프 행정부 당국자들에게 총을 쏘려 한 것으로 보인다’고 말했다.



트럼프 대통령은 사건 발생 후 백악관 기자회견에서 용의자의 단독 범행일 가능성이 큰 것으로 보인다며 “정신적으로 아주 심각한 문제가 있는 사람”이라고 했다. 범행 동기에 대해선 “이란과 관련 있다고 보지 않는다”면서도 “수사를 통해 더 많은 사실이 드러날 것”이라고 했다.



트럼프 대통령은 지난 2년간 총 3차례 총격 위험에 노출됐다. 2024년 7월13일 펜실베이니아주 버틀러에서 대선 후보 유세를 하던 중 총격을 받았다. 토머스 매슈 크룩스(20)가 연설 무대에서 수백m 떨어진 건물 옥상에서 반자동 소총으로 약 8발을 발사해 트럼프 후보의 오른쪽 귀 윗부분을 스쳤다. 두 달 뒤인 같은 해 9월15일 플로리다주 웨스트팜비치에 있는 골프장에서는 골프를 치던 트럼프 후보를 향해 라이언 웨슬리 라우스(58)가 총을 겨누다 비밀경호국 요원에게 발각됐다.



이날 사건이 발생한 워싱턴 힐튼호텔은 45년 전 로널드 레이건 전 대통령 암살 시도가 있었던 장소다. 존 힝클리 주니어는 1981년 3월30일 이 호텔 앞에서 레이건 전 대통령에게 총격을 가했다. 레이건 전 대통령은 가슴에 총상을 입고 인근 조지워싱턴대 병원으로 이송돼 수술을 받은 뒤 회복했다. 이 사건 후 호텔 측은 대통령 동선을 최소화하기 위해 전용 스위트룸 위치를 조정하는 등 보안을 강화했다.

