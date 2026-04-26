경찰, 세관 마약외압 합수단 ‘수사기록 유출’ 백해룡 감찰 착수···‘백해룡팀’ 관계자 소환 예정

경찰이 ‘인천 세관 마약밀수 사건 수사 외압’ 의혹을 수사한 서울동부지검 합동수사단(합수단)에 파견됐던 백해룡 경정(서울 강서경찰서 화곡지구대장)에 대한 감찰에 착수했다. 앞서 검찰은 수사기록 유출 등을 이유로 경찰에 백 경정에 대한 징계를 요청했다.

26일 경향신문 취재를 종합하면 서울경찰청 감찰수사계는 오는 28일 동부지검 합수단에 파견됐다가 경찰로 복귀한 ‘백해룡팀’ 소속 수사관 1명을 참고인으로 불러 조사할 예정이다. 경찰은 수사관에 대한 조사 뒤 백 경정을 불러 조사할 지 여부를 결정한다는 방침이다.

이 사건 의혹을 제기했던 백 경정은 지난해 10월 합수단에 파견돼 별도의 ‘백해룡팀’을 꾸려 합수단과는 별개로 수사를 진행했다. 백 경정은 수사과정에서 피의자의 실명 등이 포함된 수사자료를 언론에 공개해 이것이 ‘공보규칙 위반’이라고 지적한 검찰과 마찰을 빚었다. 지난 2월 파견 해제 때는 관련 수사기록을 반출해 문제가 됐다.

동부지검은 지난 2월 이 사건 수사결과를 발표하면서 백 경정이 제기한 의혹이 대부분 사실무근이라고 밝혔다. 그러면서 “수사 종사자(백 경정)가 확증 편향에 빠져 마약 밀수범들의 허위 진술에 의존해 무리한 수사를 진행하고, 급기야 무분별한 의혹 제기로 사회적 혼란을 야기한 사안”이라고 지적했다.

합수단은 수사결과 발표에 앞서 백 경정이 공보규칙을 위반해 수사자료를 공개하고, 파견 해제 때는 자료를 무단 반출했다며 경찰에 징계를 요청했다. 최종 수사결과를 발표하면서도 합수단은 “(백 경정이)불리한 수사자료를 기록에 미편철하고, 허위내용의 수사서류를 작성해 편철한 사실이 확인돼 경찰청에 징계 등 혐의사실 통보”조치했다고 재차 밝혔다. 백 경정은 반출한 수사자료를 현 근무지인 화곡지구대에 보관 중인데, 검찰의 자료 반환 요청에 응하지 않고 있는 것으로 전해졌다.

검찰의 징계 요청에 경찰청은 지난 1월15일 서울경찰청에 백 경정에 대한 감찰을 지시했다. 백해룡팀이 수사했던 수사 대상자들도 백 경정을 고발한 상태다. 합수단으로부터 무혐의 처분을 받았던 인천세관 직원들은 개인정보보호법 위반 등 혐의로 백 경정을 지난 3월 서울중앙지검에 고발했고, 한 직원은 백 경정이 가족사진을 외부에 유출했다며 국가인권위원회에 진정을 제기했다.

경찰의 감찰 착수에 백 경정은 반발하고 있다. 그는 이날 페이스북에 글을 올려 “(감찰은)수사관들을 옥죄어 마약 카르텔을 비호하려는 비겁한 기획”이라고 주장했다.

그는 “임은정 동부지검장이 스스로 공개한 카톡을 보면 지난해 12월9일 검찰은 이미 법무부 장관과 종결을 모의했다”며 “‘기획된 종결’을 완성하기 위해 왜 경찰 감찰이 동원돼야 하느냐”고 했다. 그러면서 “마약 게이트 메신저인 저 백해룡의 옷을 벗기겠다는 의도가 분명해 보인다”며 “검찰 입맛에 맞지 않는 수사를 했다고 이제는 우리 지휘부가 검찰의 칼이 돼 부하들의 뒤통수를 치고 있다”고 주장했다.