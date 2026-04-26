미 워싱턴서 한·미 차관급 회담…대북 정보 공유 제한 논의한 듯

정연두 본부장, 후커 정무차관 만나 ‘쿠팡과 안보 무관’ 입장 전달 가능성

한국과 미국이 외교차관급 고위회담을 열었다. 양측은 미국의 대북 정보 공유 제한 문제 등을 논의한 것으로 보인다.



26일 외교부에 따르면 정연두 외교부 외교전략정보본부장(차관급)은 지난 24일(현지시간) 미국 워싱턴에서 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관을 40여분 동안 면담했다.



정 본부장은 27일 뉴욕에서 열리는 제11차 핵확산금지조약(NPT) 평가회의 참석차 미국을 방문 중이다.



정 본부장과 후커 차관은 최근 미국의 북한 정보 공유 제한 문제를 협의한 것으로 관측된다. 앞서 미국은 지난달 6일 정동영 통일부 장관이 북한 평안북도 구성시에 우라늄 농축 시설이 있다고 발언한 이후 일부 북한 관련 정보 공유를 중단한 것으로 전해졌다. 정 본부장은 정 장관 발언은 공개정보에 근거한 것이라는 정부 입장을 전달했을 것으로 예상된다.



앞서 위성락 청와대 국가안보실장은 지난 23일 하노이 브리핑에서 정 장관 발언과 미국의 대북정보 제한 조치 논란에 대해 “미국과 이 문제에 대해 많은 소통을 하고 있다”고 말했다. 그는 “내용을 다 공개할 수는 없지만, 서로 출구를 찾으려 노력하고 있다”며 “서로 소통을 통해 잘 정리해야 한다고 생각한다. 그리고 정상적 협력 상태로 조속히 돌아가야 한다고 생각한다”고 했다.



한·미는 북한 핵 문제도 논의했을 것으로 보인다. 후커 차관은 트럼프 1기 행정부 때 개최된 두 차례 북·미 정상회담에 관여한 한반도 전문가이다. 외교가에서는 도널드 트럼프 미 대통령이 내달 중국 방문 기회에 김정은 북한 국무위원장과 만나려고 할 수 있다는 전망이 나온다.



정 본부장은 쿠팡의 개인정보 유출 문제가 한국의 핵추진 잠수함 도입 등 한·미 안보 분야 협의에 지장을 줘서는 안 된다는 입장을 전달했을 가능성도 있다. 위 실장은 지난 23일 브리핑에서 “쿠팡은 기업의 문제인데, 이 문제가 한·미 간 안보 협의에 영향을 주고 있는 것은 사실”이라며 “정부는 그런 방향의 연결이 바람직하지 않다고 보기 때문에, 쿠팡의 문제는 법적 절차대로 진행하고 안보 협상은 안보 협상대로 진전해야 한다는 입장으로 미국과 논의하고 있다”고 말했다.

