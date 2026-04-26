면세용 경유도 ‘1500원’ 육박…농민들 커지는 한숨

중동전쟁 장기화, 두 달 새 35%↑ 영농철 농가 ‘생산비 증가’ 비상 내달 보조금 받아도 부담 불가피

중동전쟁으로 면세유 가격이 두 달도 채 되지 않는 사이 30% 넘게 오르면서 농가의 생산비 부담이 늘고 있다.



정부는 다음달부터 유가보조금 지급 등을 통해 부담을 완화한다는 방침이지만, 지원 한도가 정해져 있어 생산비 증가와 먹거리 가격 인상 등이 불가피할 것으로 보인다.



26일 유가 정보시스템(오피넷)을 보면 면세유 경유 ℓ(리터)당 가격은 전날 기준 1499.15원으로 최근 저점이었던 지난달 2일(1103.95원)보다 35.8% 상승했다. 일반 과세 경유 가격이 같은 기간 약 25% 오른 것과 비교해 상승세가 훨씬 가파르다.



면세용 경유는 트랙터, 콤바인, 경운기 등에 사용된다. 영농철인 현재 사용량이 많다. 특히 면세유는 세금이 면제되기 때문에 국제 유가 변동이 고스란히 공급 가격에 반영되는 구조다.



면세유 경유는 전쟁 전 ℓ당 1100원 수준에서 전쟁 일주일 만에 1300원대로 올라섰고, 이달 들어서는 1400원대를 돌파해 조만간 1500원을 넘을 것으로 보인다. 전쟁이 길어지면 ℓ당 가격이 1600원 이상 될 가능성도 있다.



일부 농기계에 사용하는 면세유 휘발유 가격도 25일 기준 1294.74원으로 지난달 3일과 비교해 33.8% 올랐다. 시설작물 난방에 쓰는 면세유 등유 가격도 25일 기준 1391.6원으로 저점인 지난달 2일과 비교해 27.2% 상승했다.



농가는 중동전쟁 이후비닐·포장재 등 필수재 가격도 오르면서 부담이 커지고 있다. 모내기 등에 사용되는 멀칭 비닐은 중동전쟁 이전보다 20~30%가량 가격이 인상됐다. 한국은행의 3월 수출입물가지수 및 무역지수를 보면 비료의 원료가 되는 요소와 식물성유박 가격은 전월 대비 17.0%, 9.9%씩 올랐다.



정부는 생산비 부담 경감을 위해 농업용면세유 유가연동보조금 623억원을 추가경정예산에 반영했다.



보조금은 유가 인상분의 최대 70%까지 5월 중순부터 지급된다. 다만 경유는 ℓ당 138.4원, 등유는 ℓ당 143.9원 등 한도가 있어 생산비 부담 증가는 불가피할 것으로 전망된다.2022년 러시아·우크라이나 전쟁 당시석유류 가격이 먼저 인상됐다가 2~3개월 뒤에 먹거리 가격이 뒤따라 올랐다.

