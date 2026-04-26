대구 출자·출연 기관장 ‘임기 연장’

‘인사권 없는’ 시장 인수위가 정한다? 시, 조례 개정 추진…“공백 최소화” 임시회 처리 앞 일부 기관장 ‘반발’

대구시가 새로운 시장이 취임하기 전 기존 출자·출연 기관장 임기 연장 여부를 결정할 수 있도록 조례 개정을 추진하면서 일부 기관장이 반발하고 있다. 법 체계를 훼손하는 조치라는 비판에 대구시는 업무 연속성을 위해 불가피한 조치라고 반박했다.



26일 경향신문 취재를 종합하면, 대구시의회는 30일까지 열리는 임시회에서 ‘정무·정책보좌공무원, 출자·출연 기관의 장 및 임원의 임기에 관한 특별 조례 일부개정조례안’을 처리할 예정이다. 현재 상임위원회인 기획행정위에서 안건을 심사 중이다. 개정안은 시장 당선인 인수위원회가 요청하는 경우, 차기 출자·출연 기관장 및 임원의 임명 시까지 종전 인사들의 임기를 연장할 수 있도록 하는 내용을 담았다.



홍준표 전 대구시장은 취임 직후인 2022년 7월 시장과 정무직 공직자 등의 임기가 달라 발생하는 ‘인사 갈등’을 없애기 위해 조례를 통해 임기를 일치시켰다. 당시 별다른 반발 없이 조례는 통과했다. 이후 경기·경남 등도 관련 조례를 만들었다. 현 조례로는 ‘인사 공백’이 불가피하다. 상위법 적용 대상 기관을 제외한 대구 출자·출연 기관 8곳 중 5곳 임원 20여명은 6월30일자로 모두 사퇴해야 한다.



오준혁 대구시 기획조정실장은 “차기 시장이 선거 약 한 달 뒤인 7월에 정식 취임하고, 통상 후임 인사까지 2~3개월 걸려 출자기관에서의 중요한 의사결정 등이 불가능해진다”며 “조직 안정성과 행정 연속성을 확보하는 차원에서 시의회에 개정안 처리를 제안했다”고 말했다.



일부 출자·출연 기관장은 취지는 공감하면서도 방식에 문제를 제기하고 있다. 인수위는 인사권이 없는 당선인의 보좌기구에 불과한 만큼 조례 개정안이 법적 체계를 훼손할 것이라는 논리다. 대구 한 기관장은 “개정안은 인수위가 입맛대로 출자·출연 기관 임원을 쥐락펴락할 수 있다는 점에서 문제”라며 “인사권자인 차기 시장이 정식 업무를 시작한 후 인사 조처를 하는 것이 바람직하다”고 말했다.



더불어민주당은 지난 2월부터 지자체장 임기 종료 시 해당 지역 출자·출연 기관의 업무 공백을 막기 위해 임원 임기가 3개월 후 종료되도록 하는 내용의 법률 개정을 추진 중이다. 대구시가 조례를 개정하더라도 법안 통과 여부에 따라 다시 조례를 바꿔야 할 가능성도 있다.



이성오 대구시의원은 “대구시와 출자·출연 기관 등의 각 주장이 타당한 측면이 있고 국회 논의 상황도 주목할 필요가 있다”면서 “신중히 검토한 뒤 조례 개정 여부를 결정하겠다”고 말했다.

