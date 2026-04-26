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송파구 ‘공무원 사칭 사기’ 수사 공조 강화

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본문 요약

서울 송파구가 공무원 사칭 사기에 맞서 관내 계약 업체와 경찰을 연결하는 대응 체계를 가동한다고 26일 밝혔다.

송파경찰서와 수사 공조 체계도 운영한다.

송파구 관계자는 "공무원 사칭 사기는 공공기관의 신뢰를 무너뜨리는 중대한 범죄"라며 "의심스러운 연락을 받으면 즉시 차단하고, 구청 공식 대표번호로 직접 확인해달라"고 당부했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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송파구 ‘공무원 사칭 사기’ 수사 공조 강화

입력 2026.04.26 21:04

  • 류인하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 송파구가 공무원 사칭 사기에 맞서 관내 계약 업체와 경찰을 연결하는 대응 체계를 가동한다고 26일 밝혔다.

구에 따르면 지난해 7월부터 올해 4월 초까지 구청 총무과에 접수된 공무원 사칭 신고는 34건에 달한다.

사기범들은 구청 직원 명함이나 공문서를 위조해 소화기, 방재복 등 물품 납품을 요청하거나 각종 공사를 의뢰하는 수법으로 범행을 저지르고 있다. 공개된 계약 시스템으로 발주 이력을 미리 파악한 뒤 실제로 구청에서 만나자고 접근하는 사례도 있었다.

구는 사칭 범죄 시도가 빈번한 관내 계약 업체를 대상으로 사칭 사례를 안내하고, 부서 간 협조 체계도 구축했다. 사칭 피해 신고가 접수되면 담당 부서는 즉시 총무과에 통보하고, 총무과는 전 부서와 유관기관에 신속히 공유해 추가 피해를 차단한다. 송파경찰서와 수사 공조 체계도 운영한다. 송파구 관계자는 “공무원 사칭 사기는 공공기관의 신뢰를 무너뜨리는 중대한 범죄”라며 “의심스러운 연락을 받으면 즉시 차단하고, 구청 공식 대표번호로 직접 확인해달라”고 당부했다.

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