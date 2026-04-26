트럼프 “휴전 연장” 이틀 만에…네타냐후, 레바논 공격 지시

헤즈볼라 시설 공습, 최소 6명 사망 미·이란 협상 결렬 땐 분쟁 더 확대

도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 레바논 간 휴전 연장을 발표한 지 이틀 만에 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라에 대한 공격을 군에 지시했다.



AFP통신은 25일(현지시간) “네타냐후 총리가 헤즈볼라가 연장된 휴전을 위반했다며 이스라엘군에 헤즈볼라 목표물을 강력히 공격하라고 지시했다”고 이스라엘 총리실의 말을 인용해 보도했다. 이스라엘군도 “레바논 남부 전역에 걸쳐 군사 목적으로 사용되는 헤즈볼라의 기반 시설을 타격했다”며 “지도부의 지시에 따라 이스라엘 민간인과 군을 향한 위협에 대해 단호히 대응해 나갈 것”이라고 밝혔다.



레바논 보건부는 이날 오전 이스라엘군의 공습으로 최소 6명이 사망하고 17명이 다쳤다고 밝혔다. 이스라엘군은 무기를 실은 차량을 운전하던 헤즈볼라 대원 3명과 오토바이를 타고 있던 헤즈볼라 대원 1명, 리타니 지역의 무장 대원 2명을 사살했다고 주장했다. 레바논 국영 NNA통신은 네타냐후 총리가 이스라엘군에 헤즈볼라 공격을 명령한 후 레바논 남부의 최소 4곳에 공습이 있었다고 전했다.



휴전 이후에도 양측의 교전은 계속되고 있다. 지난 22일 이스라엘의 공습으로 레바논 일간지 알아크바르 소속 기자 2명 등 5명이 사망하기도 했다. 전문가들은 이스라엘과 레바논의 휴전이 처음부터 불안정한 상황이라고 분석했다. 레바논의 분석가인 알리 리즈크는 알자지라에 “휴전은 애초부터 존재하지 않았다. 이스라엘 관리들이 협상을 위해 합의한 것에 불과하다”며 “이번 휴전은 (헤즈볼라와 이스라엘이 아닌) 레바논과 이스라엘 간의 휴전이었다는 점을 기억해야 한다”고 말했다. 헤즈볼라 소속인 알리 파야드 레바논 국회의원은 성명을 통해 “이스라엘이 암살, 포격, 총격 등 적대 행위를 계속 고집하는 상황에서 휴전은 무의미하다”고 밝혔다.



트럼프 대통령은 지난 23일 이스라엘과 레바논 간 휴전이 3주 연장될 것이라고 했다. 전문가들은 미·이란 휴전 협상이 결렬되면 레바논 분쟁이 다시 확대될 수 있다고 우려한다. 국제위기그룹의 분석가 데이비드 우드는 “이번 휴전이 불안정한 이유 중 하나는 트럼프 대통령의 관심에 크게 좌우된다는 점”이라며 “미·이란의 회담이 성사되지 않으면 레바논이 순식간에 분쟁의 불씨가 될 것”이라고 했다.

