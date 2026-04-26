프로야구 열풍에 ‘팬덤 패션’ 떴다

방도 스카프·양우산·키링 인기 “취향 드러내는 수단 자리매김”

올해 프로야구가 역대 최소 경기 200만 관중을 돌파하는 등 높은 인기를 끌면서 야구 관련 상품의 인기도 덩달아 상승한 것으로 분석됐다. 기존의 구단 유니폼이나 식음료 수준을 넘어 팬덤과 패션을 아우른 다양한 상품들의 판매가 호조를 보이고 있다.



CJ온스타일은 지난 9~25일 KBO(한국야구위원회) 굿즈 판매 데이터를 분석한 결과 방도 스카프, 경량 양우산, 스타디움백 키링 등이 매출 상위권에 올랐다고 26일 밝혔다.



CJ온스타일이 9일 선보인 이번 KBO 굿즈는 출시 후 열흘간 누적 판매량이 3만5000개를 기록했으며 전체 판매량 중 패션 카테고리 비중이 52.8%로 절반 이상을 차지했다. 팬들이 굿즈를 단순 소비재가 아닌 일상에서 착용하고 표현하는 아이템으로 인식한 데 따른 것이다.



스카프·키링·가방 등 스타일링이 가능한 상품을 통해 팬 정체성을 자연스럽게 드러내는 이른바 ‘팬덤 패션’ 소비가 확산하는 것으로 풀이된다.



이 기간 가장 인기를 끈 품목은 나른의 미니 스카프인 방도 스카프였다. 유니폼뿐 아니라 데일리룩, 가방에도 매치할 수 있어 20~30대 젊은 여성 팬들에게 큰 호응을 얻었다.



또 이른 무더위 속 직관 필수 아이템으로 꼽히는 나른 경량 양우산과 가방에 포인트를 줄 수 있는 앳센셜 스타디움백 키링도 많이 팔렸다. 굿즈를 착용한 응원 모습이나 스타일링을 담은 쇼트폼 콘텐츠가 호응을 얻으며 판매 확산에 영향을 미쳤다. CJ온스타일의 KBO 굿즈 상품은 초기 흥행에 힘입어 지난 20일부터 네이버, 29CM 등 외부 플랫폼에서도 판매되고 있다.

