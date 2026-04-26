증권사, 주가 훈풍에 ‘금융지주 효자’ 부상

일부 증권사, 거래대금 급증에 1분기 순이익만 1조원 돌파 전망 은행 중심인 금융지주에서 ‘만년 조연’ 위상 벗고 존재감 과시

은행 중심인 금융지주에서 만년 ‘조연’에 머물던 증권사의 위상이 달라지고 있다. 강력한 증시 훈풍을 타고 금융지주의 최대 실적을 견인하고 있어서다. 일부 대형 증권사의 경우 올해 1분기 순이익만 1조원을 넘어설 것이란 전망도 나온다.



KB·신한·하나·우리 등 4대 금융지주의 올해 1분기(1~3월) 합산 당기순이익은 5조3288억원으로 전년 동기보다 8.1% 증가한 것으로 26일 집계됐다. NH농협금융지주까지 포함하면 이들 5개 금융지주의 순이익은 6조1976억원으로 불어난다.



KB금융(1조8924억원)과 신한금융(1조6226억원), 하나금융(1조2100억원)이 분기 기준 사상 최고치를 갈아치웠고 NH농협금융도 1년 전보다 실적이 개선돼 8688억원의 순이익을 거뒀다. 우리금융(6038억원)만 2.1% 감소하면서 유일하게 뒷걸음쳤다.



이들은 은행을 핵심 계열사로 둔 ‘은행지주’로도 불린다. 막대한 이자수익을 벌어오는 은행을 제외한 증권사 등 나머지 계열사는 보통 ‘비은행’으로 묶였다. 그러나 증시 활성화로 거래대금이 확 늘면서 수수료를 기반으로 한 증권사들 이익이 급증하며 존재감이 커지는 추세다.



실제로 NH투자증권의 지난 1분기 순이익은 4757억원으로 전년보다 128.5% 늘어 NH농협은행(5577억원)과의 격차를 크게 줄였다. 같은 기간 KB증권(3478억원)과 신한투자증권(2884억원)도 각각 93.3%, 167.4%의 증가율을 기록했다. KB금융의 경우 전체 순이익 중 증권사 등 비은행 기여도가 43%까지 올랐다.



여전히 이자이익이 차지하는 비중이 크지만 증시 호조에 힘입어 비이자이익이 빠르게 증가한 것도 특징이다. 4대 금융의 1분기 비이자이익은 3조8773억원으로 전년 동기보다 19.2% 증가했으며 이자이익은 11조1674억원으로 4.9% 늘었다.



증권사의 폭발적 성장은 거래대금 급증으로 일찌감치 예견됐다. 한국거래소에 따르면 유가증권시장 일평균 거래대금은 올 1월 27조560억원으로 전월보다 87.7% 증가한 이후 2월(32조2340억원)과 3월(30조1430억원) 30조원을 웃돌았다.



증권업계는 미래에셋증권·한국금융지주·삼성증권·NH투자증권·키움증권 등 5개 대형 증권사의 올해 1분기 순이익을 2조9966억원으로 추산한다.



특히 실적 발표 전인 미래에셋증권은 증권사 보고서를 보면, 1분기 순이익이 약 1조원에 달할 것이란 전망이 많다.



다만 증권사들이 앞으로도 호실적을 이어갈지 낙관적으로만 볼 수 없다는 의견도 나온다. 박혜진 대신증권 연구원은 “거래대금은 1분기가 가장 높고 2분기부터 점진적으로 감소할 것으로 전망한다”며 “2분기부터 실적은 다소 보수적으로 보는 것이 좋을 것으로 판단한다”고 말했다.

