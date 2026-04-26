D H 로런스 시 번역해 국내에 알린 류점석씨 별세

비교문학자이자 생태 칼럼니스트 류점석씨가 지난 23일 경기 양주 자택에서 별세했다. 향년 64세. 소설 <채털리 부인의 연인>으로 널리 알려진 D H 로런스의 시를 번역해 알린 학자다. 생태학 관점으로 로런스 등 문학과 여러 신화를 분석했다.



고인은 1962년 전남 고흥에서 태어났다. 순천고, 연세대 영문학과(학부·석사)를 졸업했다. 같은 대학 비교문학과에서 2004년 <생명공동체 건설을 위한 문학 생태학적 모색: D. H. Lawrence의 시적 상상력을 통한 접근>으로 박사 학위를 받았다. 이후 연세대에서 신화·종교, 문학을 가르쳤다.



고인은 “신화와 종교에 대한 발생론적 시각으로 신화시대 인류의 삶을 고찰함으로써, 생명력을 향유하는 삶의 원리”를 찾으려 했다. 논문 ‘메소포타미아 신화에 대한 생태주의적 해석’ ‘자연/물에 대한 휴머니즘적 시각의 생태주의 고찰’ ‘향유하는 삶을 위한 공동체의 생태학적 패러다임’ 등을 썼다.



2008년 봄 대표작인 <생명공동체를 향한 문학적 모색>(아우라)을 냈다. 그해 4월 경향신문과 인터뷰하며 “로런스는 대중이 알고 있는 ‘에로티시즘’의 작가가 아니다. 그의 시들은 인간과 사물을 동등하게 생각하고 생명공동체를 지향하는 윤리적 탐색의 결과”라고 말했다. “환경파괴가 진행되는 데 대한 개인적 안타까움과 인문학이 과학의 성과를 받아들여야 한다는 생각, 그리고 몸과 정신이 분리된 근대철학의 문제점에 대한 고민이 만나는 지점에서 처음 로런스의 시를 접하게 됐다”고 했다.



이어 그해 가을 로런스 시 선집 <제대로 된 혁명>(아우라)을 출간했다. 로런스는 19세부터 45세에 폐병으로 숨을 거둘 때까지 26년간 1000여편의 시를 썼다. 책은 이 중 152편을 추렸다. 류씨는 “자본주의가 심화되는 시기에 그가 가졌던 문명비판적 사고와 생태학적 대안은 시에서 더욱 두드러진다”고 봤다. 로런스는 “사람이라면 일에 생기 없는 것을 거부해야 한다./ 사람이라면 임금만 받으려 일하는 똥무더기가 되는 것을 거부해야 한다./ 사람이라면 임금노예로 일하는 것을 모두 거부해야 한다”(시 ‘우리가 가진 전부는 삶이다’ 중)며 자본주의를 비판했다.



류씨는 그가 쓴 글처럼 살려고 했다. 책을 낼 당시 경기 연천군 학곡리에서 텃밭을 키우며 공부하고, 글쓰며 살았다. “임진강에 보름달이 비치는 것을 바라보면 행복감으로 전율하게 되는데 로런스가 자연을 접하면서 지은 시를 보면 비슷한 감동이 느껴진다”고 말했다.



2009~2013년 경향신문 칼럼니스트로 활동했다. ‘환경칼럼’과 ‘녹색세상’ 코너를 맡았다. 이명박 정권의 4대강 사업 등을 비판했다.



유족은 부인 주미정씨와 자녀 류시명·가헌씨, 사위 김용민씨 등이 있다. 25일 오전 발인 뒤 학곡리 텃밭에 들렀다고 한다. 양주 경신하늘뜰공원에 묻혔다.

