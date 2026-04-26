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블랙핑크 지수, 칸 페스티벌서 ‘라이징 스타상’

입력 2026.04.26 21:29

수정 2026.04.26 21:30

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“음악·연기 국제적 영향력” 평가

그룹 블랙핑크 멤버이자 배우인 지수가 지난 23일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 ‘제9회 칸 국제 시리즈 페스티벌’ 개막식에서 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

그룹 블랙핑크 멤버이자 배우인 지수가 지난 23일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 ‘제9회 칸 국제 시리즈 페스티벌’ 개막식에서 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

그룹 블랙핑크 멤버이자 배우인 지수가 ‘제9회 칸 국제 시리즈 페스티벌’에서 라이징 스타상을 수상했다.

지수는 23일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 페스티벌 개막식에서 ‘마담 피가로 라이징 스타상’(Madame Figaro Rising Star Award)을 받았다. 지수는 수상 후 “메르시 보쿠(감사합니다)”라고 프랑스어로 소감을 전했다.

주최 측은 홈페이지를 통해 “지수는 음악과 연기 활동을 병행하며 다양한 장르와 형식의 작품을 통해 필모그래피를 확장하는 데 집중하고 있다”고 밝혔다. 또 지수의 출연작인 넷플릭스 오리지널 시리즈 <월간남친>과 관련해 “국제적인 영향력, 존재감, 예술적 성장 등 한국뿐 아니라 글로벌 엔터테인먼트 업계에서 주목받는 유망한 인물”이라고 선정 이유를 설명했다. 마담 피가로 인터뷰에서 지수는 배우라는 직업에 대해 “가수가 되는 것처럼 어릴 적부터 품어온 꿈”이라며 “두 가지 모두 이룰 수 있게 돼 정말 감사하게 생각한다”고 말했다.

프랑스 일간 르파리지앵 인터뷰에선 이번 수상을 “하나의 신호로 받아들이고 있다”면서 “이 길을 계속 걸어가며 다양한 도전을 하고 즐겁게 연기하고 싶다”고 말했다. 또 “(한류 스타라는 위상에 대해) 외국에 계신 분들이나 해외 거주 한국인들에게 우리가 얼마나 큰 영향을 줄 수 있는지 실감하고 있다”며 “이를 자부심이라기보다는 책임감으로 받아들이고 있다”고 말했다.

지수는 조만간 솔로 앨범을 발표할 계획이다. 지수는 “음악을 통해서도 제 성격의 다양한 면모를 보여주려 노력하고 있다”고 말했다.

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