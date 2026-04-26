트럼프가 싫어하는 키멀의 토크쇼 ‘피버디상’

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 “해고”했던 코미디언 지미 키멀(사진)의 토크쇼가 방송계의 퓰리처상으로 불리는 피버디상을 받았다.



24일(현지시간) 미 연예 전문매체 버라이어티 등에 따르면 피버디상 심사위원회는 전날 제86회 피버디상 엔터테인먼트 부문 수상작으로 코미디언 지미 키멀이 진행하는 ABC방송 심야 토크쇼 <지미 키멀 라이브!>를 선정했다.



이 토크쇼는 2003년부터 진행된 ABC방송의 간판 프로그램이었다. 하지만 지난해 무기한 방송 정지됐다. 당시 키멀이 우파 활동가 찰리 커크 암살 사건을 두고 “마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 세력이 찰리 커크를 살해한 이 녀석을 자기네 중 한 명이 아닌 다른 존재로 규정하려고 필사적으로 노력하고, 정치적 이득을 얻기 위해 할 수 있는 모든 일을 하고 있다”고 말한 것이 트럼프 대통령의 심기를 거슬렀다.



트럼프 대통령은 당시 “(키멀은) 해고됐다. 그는 재능이 없고 시청률도 없었다”고 했다. 미 방송·통신 규제당국인 연방통신위원회(FCC) 브렌던 카 위원장은 키멀의 발언과 같은 내용을 내보내면 방송 면허가 취소될 수 있다고 협박했고, ABC방송은 방영 중단을 발표했다.



그러나 헌법상 표현의 자유를 둘러싸고 논란이 거세졌고 방송은 일주일 만에 재개됐다.



피버디상 측은 “FCC 위원장의 압박으로 인해 방송이 무기한 중단되는 미국 TV 역사상 전례 없는 일을 겪었다”며 “키멀은 트럼프 대통령에 대한 꾸준한 비평가이자 신랄한 조롱을 선보여온 사람”이라고 설명했다.



1939년 제정된 피버디상은 방송매체의 공익 기여도 등을 평가하는 상으로, 미국 방송계에서 권위 있는 상 가운데 가장 오래됐다.

