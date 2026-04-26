1시간59분30초···케냐 사웨, 마라톤 인류 역사상 첫 '꿈의 기록' 밟았다

케냐 사바스티안 사웨, 런던 마라톤 풀코스 세계기록 1분5초 당겨 2위 에티오피아 케젤차도 ‘서브 2’…여자부서도 세계 신기록 나와

마라톤 풀코스 ‘2시간의 벽’이 사바스티안 사웨(케냐)의 발에서 깨졌다.

사웨는 26일 영국 런던에서 열린 2026 런던 마라톤 남자부 경기에서 42.195㎞ 풀코스를 1시간 59분 30초에 완주하며 첫 번째로 결승선을 통과했다. 사웨는 대회 2연패에 함께 인류 역사상 처음으로 꿈의 기록 ‘서브 2’(2시간 이내에 마라톤 풀코스 완주)를 달성한 주인공이 됐다.

고(故) 켈빈 키프텀(케냐)이 2023년 10월 시카고 마라톤에서 우승하며 세운 세계기록(2시간00분35초)을 1분 이상 앞당긴 기록이다. 사웨에 앞서 엘리우드 킵초게(케냐)도 2019년에 2시간 이내 완주(1시간59분40초) 기록을 세운 적이 있지만 세계육상연맹이 인정하는 공식 대회가 아니고, 총 41명의 페이스메이커를 동원하는 등 규정도 따르지 않아서 공식 세계 기록으로 인정받지는 못했다.

중간 지점을 세계 신기록 페이스인 1시간 00분 29초의 기록으로 통과한 사웨는 레이스 후반부에 속도를 더 끌어올렸다. 후반 레이스는 59분 01초로 마쳤다. 자신의 개인 최고 기록 58분 5초에는 미치지 못했지만 놀라운 속도였다. 영국 BBC는 “역사상 하프 마라톤을 그만큼 빨리 완주한 남자는 단 63명 뿐”이라고 전했다. 사웨는 대회 코스를 ㎞당 평균 2분 45초의 페이스로 달렸다.

승부는 막판에 갈렸다. 사웨는 결승선을 약 1.7㎞ 앞두고 승부수를 띄웠다. 속도를 끌어올리며 요미프 케젤차(에티오피아)를 따돌렸고, 격차를 벌리며 새로운 역사를 썼다. 결승선을 앞두고 사웨와 마지막까지 선두를 다투던 케젤차는 1시간 59분 41초의 기록으로 두 번째로 서브 2에 성공했다. 하프 마라톤 세계 기록 보유자인 제이컵 키플리모(우간다)도 기존 세계 기록보다 빠른 2시간 00분 28초를 기록했다.

지난해 이 대회에서 2시간 2분 27초의 기록으로 우승한 사웨는 이번 대회를 앞두고 세계 신기록 도전에 대해 “시간 문제”라며 “언젠가 재가 서브 2에 진입하는 자리에 서게 되길 바란다”며 자신감을 보였다. 그리고 마라톤에 최적인 날씨와 환경 속에서 열린 이번 대회에서 대기록을 달성했다.

사웨는 “기분이 좋다. 제게는 잊을 수 없는 날”이라며 “레이스 초반이 좋았고 결승선과 가까워질 수록 몸상태가 좋았다. 결승선에서 시간을 확인했을 때 정말 기분이 좋았다”고 말했다. 사웨는 또 “응원해주신 관중들에게 감사하다. 그 응원이 큰 힘이 됐다. 내 이름을 불러줘 힘을 냈고 앞으로 나갈 용기를 얻었다”고 말했다.

여자부에서도 세계 신기록이 나왔다. 티지스트 아세파(에티오피아)는 2시간 15분 41초에 결승선을 통과해, 자신이 지난해 이 대회에서 세운 종전 세계기록(2시간 15분 50초)을 9초 단축했다. 세계육상연맹은 여자 도로 종목 기록을 ‘남성과 함께 뛴 레이스’와 ‘여자 선수들만 뛴 레이스’로 구분해 집계한다.

남녀가 함께 뛰는 도로 경기에서는 남자 선수들이 여자 선수들의 페이스 메이커 역할을 할 수 있어서 기록 향상에 영향을 미칠 수 있어서다. 남녀가 같이 뛴 레이스의 여자 세계 기록은 2024년 10월 루스 체픈게티(케냐)가 시카고 마라톤에서 세운 2시간 9분 56초다.