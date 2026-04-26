[속보] “이란 외교장관, 오만 방문 후 파키스탄으로 출발”

아바스 아라그치 이란 외교장관이 미국과 종전 협상 중재국 파키스탄을 떠나 오만을 방문한 뒤, 다시 파키스탄 수도 이슬라마바드를 향해 출발했다고 이란 타스님 통신이 26일(현지시간) 보도했다.
타스님 통신은 “아라그치 장관이 하이삼 빈 타리크 알 사이드 오만 술탄을 예방한 뒤 (오만 수도) 무스카트에서 이슬라마바드로 떠났다”고 전했다. 이란 국영 방송 IRIB도 아라그치 장관의 이슬라마바드행 소식을 전했다.
다만 아라그치 장관이 파키스탄에 돌아가는 이유는 알려지지 않았다. 알자지라는 이슬라마바드에서 미국과 1차 종전 협상을 한 후 이란으로 돌아갔던 이란 측 대표단 일부가 이날 저녁 이슬라마바드에서 아라그치 장관 측에 합류할 수 있다고 전했다.
앞서 아라그치 장관이 지난 24일 중재국 파키스탄에 도착하면서 미국과의 2차 종전 협상이 진행될 것이란 관측이 나왔다. 그러나 아라그치 장관이 파키스탄 실세인 아심 무니르 군 총사령관 등을 면담하고 종전과 관련한 이란 측 요구사항을 전달한 뒤 오만으로 떠나면서 미국과 종전 협상 전망이 불투명한 상황이 됐다.