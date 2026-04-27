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박완수 국민의힘 경남지사 후보 “김경수, 도정 실패해놓고 재도전? 도민들에 예의 아냐”

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본문 요약

6·3 지방선거 국민의힘 경남지사 후보인 박완수 현 지사가 김경수 더불어민주당 후보를 향해 "실패한 도정을 만들어놓고 다시 도전하겠다는 것은 도민들에 대한 도리나 예의가 아니다"라고 말했다.

박 지사는 지난 24일 경남 창원 경남도청에서 진행한 인터뷰에서 "김 후보와 제가 둘 다 도정을 맡은 경험이 있어 도민들이 누가 더 잘했는지 판단할 것"이라며 이같이 밝혔다.

그는 '드루킹' 일당과 댓글 여론을 조작한 혐의로 유죄가 확정됐던 김 후보가 복권된 데 대해 "김 후보가 도민들에게 사과한 기억도 없다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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박완수 국민의힘 경남지사 후보 “김경수, 도정 실패해놓고 재도전? 도민들에 예의 아냐”

입력 2026.04.27 06:00

수정 2026.04.27 06:11

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  • 이보라 기자

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“드루킹 입장 밝혀야”

“현장 다녀보면 국민의힘 지지도가 더 높아”

“비상계엄은 잘못”

6·3 지방선거 국민의힘 경남지사 후보인 박완수 경남지사가 지난 24일 경남 창원 경남도청에서 경향신문과 인터뷰를 하고 있다. 경남도청 제공

6·3 지방선거 국민의힘 경남지사 후보인 박완수 경남지사가 지난 24일 경남 창원 경남도청에서 경향신문과 인터뷰를 하고 있다. 경남도청 제공

6·3 지방선거 국민의힘 경남지사 후보인 박완수 현 지사가 김경수 더불어민주당 후보를 향해 “실패한 도정을 만들어놓고 다시 도전하겠다는 것은 도민들에 대한 도리나 예의가 아니다”라고 말했다.

박 지사는 지난 24일 경남 창원 경남도청에서 진행한 인터뷰에서 “김 후보와 제가 둘 다 도정을 맡은 경험이 있어 도민들이 누가 더 잘했는지 판단할 것”이라며 이같이 밝혔다. 그는 ‘드루킹’ 일당과 댓글 여론을 조작한 혐의로 유죄가 확정됐던 김 후보가 복권된 데 대해 “김 후보가 도민들에게 사과한 기억도 없다”고 말했다.

박 지사는 재선이 된다면 “피지컬 인공지능(AI), 소형모듈원전(SMR) 산업, 소프트웨어 산업을 활성화하는 게 목표”라고 말했다. 관료 출신으로 창원시장 3선인 박 지사는 20·21대 국회의원(경남 창원 의창)을 지낸 뒤 2022년 경남지사에 당선됐다.

-지난 4년간 성과는.

“일하는 도정을 만들었다. 김 후보가 경남지사였을 때 청렴도가 4등급이었는데 저는 1~2등급으로 올렸다. 경제성장률도 전국 17위였으나 4위까지 올렸다. 청년고용률도 역대 최고치를 실현했고, 인구도 27년 만에 비수도권 1위로 올라섰다. 주민 문화생활 여건도 전국 13위에서 1위로 올랐다. 우주항공청도 유치했고 남해안 섬 연결 해상국도 건설도 확정지었다.”

-경쟁자인 김 후보에 대한 평가는.

“김 후보가 드루킹 사건으로 실형을 선고받고 감옥살이를 했는데 윤석열 전 대통령이 복권시켰다. 김 후보는 민주주의를 훼손하는 중대한 범죄를 저질렀는데 자중해야 하는 게 아닌가. 드루킹 사건에 대해 도민들에게 사과한 기억도 없다. 명확한 입장을 밝혀야 한다.”

-김 후보와 비교해 경쟁력은 무엇인가.

“둘 다 도정을 맡은 경험이 있어 도민들이 누가 더 잘했는지 판단할 것이다. 김 후보가 중도 퇴직하는 바람에 도정에 여러 어려움을 남겼고 경남 경제에 많은 피해를 줬다. 실패한 도정을 만들어놓고 다시 도전하겠다는 것은 도민들에 대한 도리나 예의가 아니다.”

-재선되면 우선 추진할 정책은.

“첫째는 소상공인과 사회적 약자에 대한 경남형 복지 정책을 확대하는 것이다. 둘째는 피지컬 AI, SMR 산업, 소프트웨어 산업을 활성화하는 게 목표다. 셋째는 남해안을 대한민국 성장 동력으로 만들기 위한 남해안권 발전특별법, 우주항공복합도시특별법을 통과시키는 것이다.”

-그런데 당 지지율이 2020년 당명 개정 이래 최저다.

“윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포하고 탄핵당하는 과정에서 국민의 실망이 커졌다. 국민의힘 지도부가 제대로 역할을 못하는 게 아니냐는 얘기도 많이 듣고 있다. 우리 당이 노력해 정상화된 모습을 보이면 국민이 다시 돌아오지 않겠나.”

-여론조사에서 부산·경남 여당 후보들이 국민의힘 후보보다 높게 나온다.

“여론조사와 달리 현장을 다녀보면 경남 지역은 국민의힘 지지도가 민주당 지지도보다 높다고 생각한다. 부산·울산·경남은 시간이 흐를수록 보수 결집이 일어날 것이다.”

-일부 국민의힘 광역단체장 후보들이 장동혁 대표에게 결자해지를 요구했다.

“장동혁 대표가 당 대표로서 국민의힘을 신뢰받는 정당으로 만들 책임과 의무를 다하고 있는지를 두고 많은 도민과 당원이 부정적인 생각을 하고 있다. 장 대표가 어떤 게 당원과 국민을 위하고 국민의힘을 살리는 길인지 고민해야 한다.”

-장동혁 대표가 경남에 오면 같이 유세에 나설 생각인가.

“그건 그때 가봐야 정해질 것 같다.”

-부산·울산·경남 독자 선대위 추진은.

“경남은 저를 중심으로 시장, 군수 후보 등이 함께하는 원팀 선대위를 발족시킬 계획이다. (부·울·경 선대위는) 박형준 부산시장과 김두겸 울산시장과 통화해 같이 협력하자는 데 공감했다. 이번 주쯤 한번 만나려고 계획하고 있다.”

-12·3 비상계엄에 대한 입장은.

“잘못된 비상계엄이라는 입장을 이미 밝혔다. 법치국가인 대한민국에서 누구든지 법을 어기는 일이 있어선 안 된다. 법원이 최종 판단을 했는데 이를 부정하는 것도 법치주의를 훼손하는 것이다.”

6·3 지방선거 국민의힘 경남지사 후보인 박완수 경남지사가 24일 경남 창원 경남도청에서 경향신문과 인터뷰를 하고 있다. 경남도청 제공

6·3 지방선거 국민의힘 경남지사 후보인 박완수 경남지사가 24일 경남 창원 경남도청에서 경향신문과 인터뷰를 하고 있다. 경남도청 제공

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