1분기 법원 경매 신청 13년 만에 최대···고금리·경기 부진·대출 규제 후폭풍

1~3월 신규 신청 물건 3만541건 달해

올해 1분기 법원 신규 경매 신청 건수가 13년 만에 최대치를 기록했다. 고금리 이후 경기 부진, 대출 규제 등의 후폭풍이 주택·상가·공장 등 부동산 경매 물건 증가로 이어지고 있다는 해석이 나온다.

27일 법원 경매정보 통계와 법무법인 명도에 따르면 지난 1분기(1~3월) 법원에 신규로 경매를 신청한 물건 수는 총 3만541건으로, 2013년 1분기(3만939건) 이후 동기 기준 13년 만에 최대치를 기록했다.

경매 신청 건수는 채권자들이 빌려준 돈을 받기 위해 법원에 담보물건의 처분을 요청한 신규 물건 수다.

법원 경매 신규 물건 수는 지난 2023년 한 해에 10만1145건으로 2014년 이후 처음으로 10만 건을 넘었다. 이후 2024년 11만9312건, 지난해에는 12만1261건으로 늘어 글로벌 금융위기 당시인 2009년(12만4252건) 이후 16년 만에 최대치를 기록했다.

코로나 사태 이후 경기 회복은 더딘 상황에서 2021년~2022년 가파른 금리 인상이 경매 물건 증가로 이어진 셈이다.

부동산 전 유형에서 경매 물건 증가세가 나타나고 있다.

법원경매정보업체 지지옥션에 따르면 지난해 주거시설의 경매 진행 건수는 총 10만8742건으로 금리 인상의 효과가 나타나기 전인 2021년 4만8280건의 2배 이상으로 늘었다. 올해도 4월 말(입찰 예정 포함)까지 진행 건수가 4만2195건에 달해 전년(3만2132건)을 1만 건 이상 웃돌고 있다.

비아파트 시장도 고금리와 대출 규제의 직격탄을 맞았다. 올해 4월 주거시설의 경매 진행 건수는 1만2426건으로 2006년 12월(1만2554건) 이후 19년 4개월 만에 최대치를 기록했다.

상업·업무시설의 경매 물건 증가세도 가파르다. 지난해 상업·업무시설 경매 진행 건수는 7만92건으로, 전년(4만9060건) 대비 2만건 이상(43%) 늘었다. 올해 4월에도 8252건을 기록해 통계 집계 이래 최대치를 기록했다. 상가의 낙찰률도 10~20% 수준에 그쳐 입찰이 진행될수록 진행 물건이 누적되고 있다.

산업 경기의 지표도 좋지 않다. 공장 등 공업시설 경매 건수는 이달 진행 건수가 1천222건으로 늘어 역대 최대 건수를 기록했다.

전국의 법원들은 늘어난 경매 물건의 입찰 일정을 소화하기 위해 올해 법원 경매계를 지난해보다 100개가량 많은 413개로 늘렸다.