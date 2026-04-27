케빈 워시 미국 연준의장 인준 ‘청신호’ 켜졌다···공화의원 반대 철회

케빈 워시 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보자의 상원 인준에 반대하던 미 공화당 상원의원이 기존 입장을 철회한다고 밝혔다.

미국 상원 은행위원회 소속의 톰 틸리스 의원은 26일(현지시간) 미 NBC 방송에 출연해 “나는 워시 후보의 인준을 진행할 준비가 됐다. 그는 훌륭한 연준 의장이 될 것”이라고 말했다.

그러면서 “법무부가 연준의 독립성을 위협하는 무기로 활용되지 않을 것이라는 확신이 필요했는데, 법무부로부터 이에 대한 확답을 얻었다”면서 “이에 따라 워시 후보는 제때 인준 절차를 밟을 수 있을 것”이라고 말했다.

틸리스 의원은 제롬 파월 현 연준 의장을 향한 법무부 수사가 철회될 때까지 워시 후보의 인준에 협조하지 않겠다는 입장을 고수해왔다.

24명으로 이뤄진 상원 은행위는 공화당 13명, 민주당 11명 구도다. 민주당 전원이 반대하는 상황에서 틸리스 의원이 반대할 경우 인준안이 상임위 문턱을 넘지 못한다.

미 법무부는 연준 청사 개보수 비용을 과다 지출했다는 의혹과 관련해 파월 의장을 겨냥한 수사를 진행해왔다. 도널드 트럼프 대통령이 금리 인하 요구에 응하지 않는 파월 의장을 압박하기 위한 수단으로 수사를 밀어붙였다는 해석이 나오기도 했다. 다만 법무부는 지난 21일 관련 수사를 종결한다고 공식적으로 밝혔다.

파월 의장 임기가 5월 15일 종료 예정인 만큼, 백악관과 공화당 지도부는 그 이전에 인준 절차를 마무리할 것으로 보인다.

의장 임기와 별개로 파월의 연준 이사직 임기는 2028년 1월까지다. 앞서 파월은 자신에 대한 수사가 끝나기 전까지 연준 이사직을 내려놓지 않겠다고 밝혔으나, 수사가 중단되면서 의장직에서 물러나며 이사직도 같이 내려놓을 수 있다는 관측이 나온다. 다만 수새 재개를 염두에 두고 이사직을 유지할 수도 있다는 분석도 있다.

파월 의장은 수사가 종료된 후에도 이사직을 유지할지에 대해 “결정하지 않았다”고 유보적 입장을 밝혔다.