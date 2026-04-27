창간 80주년 경향신문

케빈 워시 미국 연준의장 인준 ‘청신호’ 켜졌다···공화의원 반대 철회

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

케빈 워시 미 연방준비제도 의장 후보자의 상원 인준에 반대하던 미 공화당 상원의원이 기존 입장을 철회한다고 밝혔다.

그러면서 "법무부가 연준의 독립성을 위협하는 무기로 활용되지 않을 것이라는 확신이 필요했는데, 법무부로부터 이에 대한 확답을 얻었다"면서 "이에 따라 워시 후보는 제때 인준 절차를 밟을 수 있을 것"이라고 말했다.

틸리스 의원은 제롬 파월 현 연준 의장을 향한 법무부 수사가 철회될 때까지 워시 후보의 인준에 협조하지 않겠다는 입장을 고수해왔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

케빈 워시 미국 연준의장 인준 ‘청신호’ 켜졌다···공화의원 반대 철회

입력 2026.04.27 07:52

  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령의 차기 연방준비제도 의장 지명자 케빈 워시가 지난 21일(현지시간) 워싱턴 국회의사당에서 열린 상원 은행위원회 인준 청문회에서 증언하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령의 차기 연방준비제도 의장 지명자 케빈 워시가 지난 21일(현지시간) 워싱턴 국회의사당에서 열린 상원 은행위원회 인준 청문회에서 증언하고 있다. 연합뉴스

케빈 워시 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보자의 상원 인준에 반대하던 미 공화당 상원의원이 기존 입장을 철회한다고 밝혔다.

미국 상원 은행위원회 소속의 톰 틸리스 의원은 26일(현지시간) 미 NBC 방송에 출연해 “나는 워시 후보의 인준을 진행할 준비가 됐다. 그는 훌륭한 연준 의장이 될 것”이라고 말했다.

그러면서 “법무부가 연준의 독립성을 위협하는 무기로 활용되지 않을 것이라는 확신이 필요했는데, 법무부로부터 이에 대한 확답을 얻었다”면서 “이에 따라 워시 후보는 제때 인준 절차를 밟을 수 있을 것”이라고 말했다.

틸리스 의원은 제롬 파월 현 연준 의장을 향한 법무부 수사가 철회될 때까지 워시 후보의 인준에 협조하지 않겠다는 입장을 고수해왔다.

24명으로 이뤄진 상원 은행위는 공화당 13명, 민주당 11명 구도다. 민주당 전원이 반대하는 상황에서 틸리스 의원이 반대할 경우 인준안이 상임위 문턱을 넘지 못한다.

미 법무부는 연준 청사 개보수 비용을 과다 지출했다는 의혹과 관련해 파월 의장을 겨냥한 수사를 진행해왔다. 도널드 트럼프 대통령이 금리 인하 요구에 응하지 않는 파월 의장을 압박하기 위한 수단으로 수사를 밀어붙였다는 해석이 나오기도 했다. 다만 법무부는 지난 21일 관련 수사를 종결한다고 공식적으로 밝혔다.

파월 의장 임기가 5월 15일 종료 예정인 만큼, 백악관과 공화당 지도부는 그 이전에 인준 절차를 마무리할 것으로 보인다.

의장 임기와 별개로 파월의 연준 이사직 임기는 2028년 1월까지다. 앞서 파월은 자신에 대한 수사가 끝나기 전까지 연준 이사직을 내려놓지 않겠다고 밝혔으나, 수사가 중단되면서 의장직에서 물러나며 이사직도 같이 내려놓을 수 있다는 관측이 나온다. 다만 수새 재개를 염두에 두고 이사직을 유지할 수도 있다는 분석도 있다.

파월 의장은 수사가 종료된 후에도 이사직을 유지할지에 대해 “결정하지 않았다”고 유보적 입장을 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글