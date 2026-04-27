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본문 요약

문재인 전 대통령이 27일 국회에서 열리는 '4·27 남북 판문점선언' 8주년 기념행사에 참석한다.

정치권에 따르면 이날 오후 국회 의원회관에서 판문점선언 8주년 기념행사가 열린다.

올해 행사는 민주정부 한반도평화 계승발전 협의회와 통일부가 공동 주최한다.

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문재인 전 대통령, 오늘 국회서 ‘판문점선언’ 8주년 기념사

입력 2026.04.27 07:53

  • 강연주 기자

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문재인 전 대통령. 더불어민주당 제공

문재인 전 대통령. 더불어민주당 제공

문재인 전 대통령이 27일 국회에서 열리는 ‘4·27 남북 판문점선언’ 8주년 기념행사에 참석한다.

정치권에 따르면 이날 오후 국회 의원회관에서 판문점선언 8주년 기념행사가 열린다. 올해 행사는 민주정부 한반도평화 계승발전 협의회와 통일부가 공동 주최한다.

문 전 대통령은 지난해에 이어 올해도 직접 참석해 기념사를 할 예정이다. 퇴임 후 국회를 찾는 것은 지난해 기념식에 이어 이번이 두 번째다.

우원식 국회의장은 국회를 찾는 문 전 대통령 내외를 맞아 국회 주요 시설을 안내할 예정이다. 오후 1시 10분 사랑재를 출발해 본청 정현관, 국회 상징석, 독립기억광장, 임시의 정원 등을 함께 둘러본다.

이날 행사에는 우원식 국회의장과 정청래 더불어민주당 대표, 조국 조국혁신당 대표도 축사에 나선다. 정동영 통일부 장관, 권노갑 김대중재단 이사장, 차성수 노무현재단 이사장, 임동원 한반도평화포럼 이사장도 환영사를 한다.

판문점 선언은 2018년 4월 27일 문재인 전 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 판문점 남북정상회담 뒤 발표한 선언문이다. 이번 기념식에는 남북관계 개선과 한반도 평화를 지향해 온 개인과 단체들도 대거 참석한다. 주최 측은 판문점선언의 의미를 되짚고, 변화한 한반도 정세 속에서 평화 정책의 계승과 발전 방향을 모색한다는 방침이다.

영문번역(English Translation)
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