만찬 총격 용의자 “소아성애자, 강간범, 반역자 범죄 허용 못해”···범행 전 성명서 속 ‘정당화’

가족에게 범행 동기 등 기술한 성명서 보내 트럼프 행정부 인사 이름 우선순위 매기기도 “억압에 왼뺨 내미는 건 기독교인 행동 아냐”

백악관 출입기자협회 만찬 총격 사건 용의자인 콜 앨런(31)이 범행 직전 가족에게 범행 동기 등을 기술한 성명서를 보낸 것으로 알려졌다. 앨런은 성명서에 표적으로 삼은 도널드 트럼프 미국 행정부 인사의 이름을 직위가 높은 순서부터 낮은 순서까지 우선순위를 매겨 적어놓은 것으로 나타났다.

뉴욕포스트가 26일(현지시간) 입수해 공개한 성명에 따르면 앨런은 범행 동기에 대해 “나는 미국 시민이고, 나의 대표자들이 한 행위는 나를 반영한다”며 “나는 더는 소아성애자, 강간범, 반역자가 그의 범죄로 내 손을 더럽히는 것을 허용하지 않겠다”라고 말했다.

CBS 역시 입수한 사본을 바탕으로 성명서에는 암살 대상으로 삼은 트럼프 행정부 인사의 이름이 우선순위에 따라 적혀 있었다고 보도했다. 다만 “파텔은 제외한다”고 밝혔는데 이는 캐시 파텔 미 연방수사국(FBI) 국장을 지칭한 것으로 보인다.

앨런은 법 집행 요원이나 호텔 직원, 행사 참석자들은 표적이 아니지만, 행정부 인사에게 접근하기 위해서는 이들도 공격할 수도 있다면서 “그렇게 되지 않기를 진심으로 바란다”고 썼다. 그는 또 “피해를 최소화하기 위해 슬러그탄 대신 버크샷을 사용할 것”이라면서 “비밀경호국이나 주방위군이 방탄복을 입고 있기를 바란다”고 했다. 실제 앨런으로부터 총격을 받은 비밀경호국 요원은 방탄조끼를 착용하고 있었으며, 병원에서 퇴원했다.

앨런은 자신의 행동에 대한 비판을 가정하고 그에 대한 반박을 제시해 놓기도 했다. ‘흑백 혼혈인 당신이 이런 일을 해선 안된다’는 가상의 비판에 대해선 “대신 나설 사람이 아무도 없다”고 답했다. 또 자신이 기독교인임을 드러내면서 자신의 범행이 기독교적 가치에 반하지 않는다고 주장하기도 했다. 그는 ‘기독교 신자로서 한쪽 뺨을 때리면 다른 쪽 뺨을 내밀어야 한다’는 비판이 나올 수 있지만, 타인에 대한 억압에 눈 감아선 안 된다는 취지의 반론을 펼치며 트럼프 행정부로 인해 고통받는 자들을 열거했다.

그는 “나는 재판도 없이 처형된 어부, 폭격으로 숨진 학생도, 굶주린 아이도, 이 행정부의 수많은 범죄자에게 학대당한 10대 소녀도 아니다”라며 “다른 이가 억압받고 있을 때 왼뺨을 내미는 것은 기독교인의 행동이 아니다. 그것은 압제자의 범죄에 대한 방조”라고 주장했다.

앨런은 ‘지금은 적절한 시기가 아니다’라는 반론이 제기될 수 있다면서도 “누군가가 강간당하고, 살해되고, 학대당하는 것을 보면서도, 피해자가 아닌 다른 누군가에게 ‘불편’하다는 이유로 그냥 지나쳐야 한다고 생각하나”라고 반문하며 자기 행동을 정당화했다.

앨런은 허술한 보안 시스템에 대해서도 언급했다. 그는 “이동 중에도, 호텔에서도, 행사장에서도 보안이 매우 취약하다”고 지적하면서 “이란 요원이 기관총을 반입해도 아무도 눈치채지 못했을 것”이라고 주장했다.

뉴욕포스트는 앨런이 범행 10분 전 성명을 가족에게 보냈고, 코네티컷주에 거주하는 앨런의 형제가 지역 경찰에 해당 성명을 신고했다고 전했다. 성명에는 ‘친절한 연방암살자’라고 서명돼 있었다고 이 신문은 전했다.

앨런은 성명서에서 부모님에게는 면접이 있다고, 친구들에게는 응급상황이 발생했다고 거짓말을 하고 워싱턴으로 온 것에 대해 사과하면서 “이 e메일을 누군가 읽을 때쯤이면 나는 정말 응급실에 가야 할 상태일 수 있지만 그것은 자업자득일 것”이라고 적었다. 이 같은 내용의 성명서를 e메일로 전달받은 앨런의 형제들은 곧바로 코네티컷 경찰에 신고한 것으로 알려졌다. 또 수사 당국은 만찬이 열린 워싱턴 힐튼 호텔 10층 객실에서도 성명서 문건을 발견했다고 밝혔다.

앨런의 가족들은 그가 평소에 “무언가 하겠다는 말을 자주 했다”고 CBS에 전했다. 앨런의 여동생은 그가 평소 “급진적인” 발언을 자주 했으며, 사회 문제를 해결하기 위해 나서겠다고 말했다고 진술했다.

한편 자신의 행동이 기독교적 가치에 부합한다는 앨런의 주장과 달리 트럼프 대통령은 앨런의 범행 동기에 반(反)기독교적인 성향이 있었다고 말했다. 트럼프 대통령은 26일 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 “그의 선언문을 읽어보면, 그가 기독교인을 증오한다는 건 확실한 사실”이라고 말했다. 이어 “그는 오랫동안 마음속에 깊은 증오를 갖고 있었다. 종교적 문제였다. 그건 강경하게 반(反)기독교적이었다”고 덧붙였다.