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‘종전 협상 무산’ 숨가쁜 이란 외교장관, 러시아행···“푸틴 만날 예정”

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본문 요약

아바스 아라그치 이란 외교장관이 러시아 상트 페테르부르크를 방문해 블라디미르 푸틴 대통령을 만날 예정이라고 이란 IRNA통신이 26일 보도했다.

아라그치 장관이 파키스탄 실세인 아심 무니르 군 총사령관 등을 면담하고 종전과 관련한 이란 측 요구사항을 전달한 뒤 오만으로 떠났다.

아라그치 장관은 25일 오만 수도 무스카트에서 하이삼 빈 타리크 알 사이드 오만 술탄을 예방하고 사이드 바드르 알부사이디 오만 외교장관 등과 만나 호르무즈 해협 상황을 논의했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘종전 협상 무산’ 숨가쁜 이란 외교장관, 러시아행···“푸틴 만날 예정”

입력 2026.04.27 08:22

수정 2026.04.27 09:51

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  • 박은하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

아바스 아라그치 이란 외교장관이 2025년 4월 25일 사이드 바드르 알부사이디 오만 외교장관과 만나고 있다. /UPI연합뉴스

아바스 아라그치 이란 외교장관이 2025년 4월 25일 사이드 바드르 알부사이디 오만 외교장관과 만나고 있다. /UPI연합뉴스

아바스 아라그치 이란 외교장관이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만날 예정이다.

이란 국영통신사 IRNA는 26일(현지시간) 아라그치 장관이 러시아를 방문하며 상트페테르부르크에서 푸틴 대통령을 만날 계획이라고 주모스크바 이란 대사를 인용해 보도했다. IRNA는 세르게이 라브로프 러시아 외교장관이 미국·이스라엘과 이란 전쟁 관련한 논의에 참여한다고 전했다.

러시아 당국도 아라그치 장관의 방문과 푸틴 대통령 예방 사실을 확인했다. 타스통신은 드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인이 아라그치 장관이 푸틴 대통령과 만나는 것이 사실이냐는 취재진 질문에 “그렇다” 고 답했다고 전했다.

아라그치 장관은 지난 24일 중재국인 파키스탄에 도착해 미국과의 2차 종전 협상이 진행될 것이란 관측이 나왔으나, 미국 측이 특사를 보내지 않아 회담은 무산됐다.

아라그치 장관이 파키스탄 실세인 아심 무니르 군 총사령관 등을 면담하고 종전과 관련한 이란 측 요구사항을 전달한 뒤 오만으로 떠났다.

아라그치 장관은 25일 오만 수도 무스카트에서 하이삼 빈 타리크 알 사이드 오만 술탄을 예방하고 사이드 바드르 알부사이디 오만 외교장관 등과 만나 호르무즈 해협 상황을 논의했다.

아라그치 장관은 X에 “오만의 따뜻한 환대에 감사를 표한다”며 “양자 현안과 지역 정세에 대한 중요한 논의가 있었다”고 언급했다.

아라그치 장관은 “호르무즈 제도에 접한 유일한 연안국으로서 우리의 주요 관심사는 모든 이웃 국가와 전 세계에 이익이 되는 안전한 항로를 보장하는 방안이었다. 우리의 최우선 과제는 이웃 국가들을 보호하는 것”이라고 말했다.

그는 무스카트에서 사우디아라비아, 프랑스, 튀르키예 외교장관과도 통화했다. 이후 26일 이슬라마바드로 돌아와 러시아로 출국했다.

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