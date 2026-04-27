“이스라엘 헬기, 레바논 주거지에 중기관총 사격”···휴지조각 된 휴전 협정

레바논 “이스라엘 공격으로 14명 사망 37명 부상” 헤즈볼라는 이스라엘 점령지에 드론 등 사용해 공격

이스라엘이 휴전 협정에도 불구하고 친이란 레바논 무장정파 헤즈볼라 소탕을 명분으로 레바논 남부 지역을 계속 공격해 10명 넘는 민간인이 사망했다. 헤즈볼라도 이스라엘에 자폭 무인기(드론) 공격 등을 이어갔다. 이스라엘과 레바논 간 휴전 협정이 사실상 휴지조각이 되어 가고 있다.

레바논 국영 NNA통신은 26일(현지시간) 이스라엘은 중포와 전투기, 헬기 등을 동원해 레바논 남부 요충지인 아르눈과 나바티예, 빈트 주베일, 야룬, 크파르 테브니트 등을 공격했다고 보도했다. NNA는 이스라엘 아파치 헬기가 주거 지역을 향해 중기관총을 발사했다고 보도했다.

레바논 보건부는 이날 이스라엘군의 공격으로 14명이 사망하고 37명이 다쳤으며, 사망자 가운데 어린이 2명과 여성 2명이 포함됐다고 밝혔다. 레바논 보건부에 따르면 지난달 2일부터 26일까지 발생한 교전으로 인해 모두 사망자 2509명, 부상자 7755명이 발생한 것으로 집계됐다

타임스오브이스라엘은 이날 오전 헤즈볼라가 레바논 남부 보안구역에서 군사 작전 중이던 이스라엘 부대를 향해 자폭 드론을 발사해 이스라엘 군인 1명이 숨지고 6명이 다쳤다고 보도했다.

이스라엘군은 이후 보복 공격을 감행했다. 이스라엘군 대변인은 X에 성명을 내고 “헤즈볼라가 휴전 협정을 위반하고 있다며 이스라엘이 이에 대해 조치를 취할 수밖에 없었다”고 말했다. 이스라엘군은 보복 공격 전 점령지 주민들에게 마을에서 북쪽과 서쪽으로 대피하라고 명령했다고 밝혔다.

헤즈볼라는 같은 날 이스라엘군이 레바논 남부에 설치한 포병 진지와 드론 편대, 유도 미사일, 탱크 등을 공격했다고 밝혔다.

이스라엘과 레바논은 지난 17일부터 시작한 열흘간의 휴전을 3주 더 연장한다고 합의했다. 그러나 이스라엘은 ‘계획됐거나 임박한, 또는 진행 중인 공격에 대응할 권리가 있다’며 레바논 남부 점령과 군사작전을 계속하고 있다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 국무회의 모두발언에서 “헤즈볼라가 이스라엘과 레바논 간 휴전을 위협하고 있다”면서 “헤즈볼라를 강력하게 타격하겠다”고 선언했다. 이어 헤즈볼라의 위반 행위가 실제적으로 휴전을 해체하고 있음을 이해해야 한다”고 했다.