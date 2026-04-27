‘평일 중 1회’ 운행 쉬면 차보험료 2% 할인…‘5부제 특약’ 5월부터 가입 가능

중동발 유가 불안이 한창인 가운데 다음달부터 보험사들이 1주일에 한 번 운행을 쉬는 차주에게 자동차보험료를 2% 깎아 주기로 했다.

금융위원회는 27일 ‘중동전쟁 경제대응 특별위원회’ 4차 회의를 열고 손해보험협회 및 5개 손해보험사와 함께 ‘차량 5부제에 따른 자동차보험료 할인 방안’을 발표했다.

금융위는 “차량 5부제에 동참하여 에너지 절감을 위해 노력하는 가계의 부담을 보험사가 함께 나누는 차원”이라고 취지를 밝혔다.

이 특약의 가입 대상은 개인용 자동차보험 가입자다. 업무용·영업용 차량은 제외된다. 전기차도 적용 대상이 아니며 지원의 형평성 차원에서 고가 차량도 제외된다. 고가 차량 기준은 잠정적으로 차량 가격 5000만원 이상이 될 것으로 보인다.

특약 가입자의 5부제 참여 요일은 차량 번호판 끝번호 기준으로 결정된다. 월요일에는 1과 6으로 끝나는 차량이, 화요일은 2와 7, 수요일은 3·8, 목요일 4·9, 금요일 5·0이다. 예컨대 1111번은 월요일에 운행을 쉬어야 한다.

차량 5부제 특약 가입자는 자동차 보험료가 연간 2% 할인된다. 할인율은 전 보험사가 동일하다. 개인별 할인 금액은 5부제 참여 기간에 따라 계산된다. 할인 금액은 계약 만기 시점에 환급된다. 예컨대 자동차보험료 70만원을 올해 4월에 일시불로 납부했다면, 1년간 이 특약을 유지할 시 내년 4월에 1만4000원을 환급해주는 식이다.

기존 주행거리 할인 특약과도 중복 가입이 가능하다. 차량 5부제 참여 요일에 운행을 하다가 사고가 발생하더라도, 보험금은 정상적으로 지급돼 보장 공백이 발생하지 않는다.

운행기록 검증 절차도 도입된다. 개별 보험사는 운행기록 어플리케이션(앱) 또는 기존 주행거리 특약 정보 등을 활용하여 5부제 준수 여부를 확인할 계획이다. 이를 통해 차량 5부제 참여 요일 중 운행이 확인되는 경우, 특약에 따른 할인 제공이 거절될 수 있다.

보험사들은 5월 11일부터 자동차보험 가입자를 대상으로 특약 가입 신청을 우선 접수받을 예정이다. 보험사 홈페이지, 안내톡 등을 통해 고객에게 개별적으로 안내가 이뤄진다.

금융위는 약 1700만대의 차주가 차량 5부제 특약의 혜택을 받을 것으로 추산했다.

5부제 특약 가입대상이 아닌 영업용 차량들은 ‘서민우대 할인특약’을 가입할 수 있다. 이 특약은 원래 기초생활수급자, 중증장애인, 부부 연소득 4000만원 이하 운전자만 가입할 수 있었지만 앞으로는 영업용 1톤 이하 화물차까지 지원 범위를 넓힌다. 할인율은 보험사 등에 따라 1~8% 정도다. 보험사에서 상품개발 절차를 거쳐 5월중 회사별로 출시할 계획이다.