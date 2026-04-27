[속보] 코스피, 장중 최고치 또 경신…6557.78

코스피 지수가 27일 오전 개장 직후 6577.78을 기록하며 장중 최고치를 경신했다.

코스피 지수는 이날 전 거래일보다 0.90% 오른 6533.60에 개장했다. 코스닥 지수는 0.77% 오른 1213.13에 출발했다.