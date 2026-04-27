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이 대통령 지지율 62.2%, 3.3%P↓···민주 51.3%·국힘 30.7%

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이재명 대통령의 국정 지지율이 전주보다 3.3%포인트 하락한 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 27일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 20~24일 전국 18세 이상 2509명을 대상으로 시행해 이날 공개한 여론조사 결과를 보면, 이 대통령 국정 수행에 대한 긍정 평가는 62.2%로 지난주 같은 조사보다 3.3%포인트 하락했다.

부정 평가는 3.4%포인트 상승한 33.4%였다.

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이 대통령 지지율 62.2%, 3.3%P↓···민주 51.3%·국힘 30.7%

입력 2026.04.27 09:37

  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

인도·베트남 국빈 방문 일정을 마치고 귀국하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 24일(현지시간) 베트남 하노이 노이바이 국제공항에서 공군 1호기로 이동하고 있다. 연합뉴스

인도·베트남 국빈 방문 일정을 마치고 귀국하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 24일(현지시간) 베트남 하노이 노이바이 국제공항에서 공군 1호기로 이동하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령의 국정 지지율이 전주보다 3.3%포인트 하락한 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 27일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 20~24일 전국 18세 이상 2509명을 대상으로 시행해 이날 공개한 여론조사 결과를 보면, 이 대통령 국정 수행에 대한 긍정 평가는 62.2%로 지난주 같은 조사보다 3.3%포인트 하락했다. 부정 평가는 3.4%포인트 상승한 33.4%였다. 국정수행 긍정 평가가 지난주 최고치 경신 후 1주 만에 하락 조정됐으나 7주째 60%대를 유지했다.

리얼미터는 “인도·베트남 정상회담 성과와 코스피 최고치 경신 등 순방 외교 및 경제 지표의 긍정적 신호에도 불구하고, 중동전쟁 여파로 이어진 고유가·고물가로 민생 부담이 커지면서 지지율은 하락 조정을 받은 것으로 보인다”고 분석했다. 또 “정동영 장관의 ‘구성 핵시설 발언’ 논란 등 안보 리스크가 더해지며 하락 압력이 확대된 것으로 보인다”고 밝혔다.

지역별로 보면 이 대통령 지지율은 서울, 부산·울산·경남, 광주·전라, 인천·경기 등에서 하락했다. 대구·경북에선 지지율이 1.9%포인트 상승했다. 연령별로는 20대~50대에선 하락한 반면 70대 이상에선 상승했다. 이념 성향별로는 진보층과 중도층, 보수층에서 모두 하락했다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 23~24일 전국 18세 이상 1006명을 대상으로 진행해 이날 공개한 정당 지지도 조사에 따르면 더불어민주당은 51.3%로 전주 대비 0.8%포인트 상승했다. 국민의힘은 0.7%포인트 떨어진 30.7%였다. 개혁신당은 1.1%포인트 오른 3.6%, 조국혁신당은 0.2%포인트 내린 2.5%, 진보당은 0.4%포인트 내린 1.3%였다.

리얼미터는 민주당 지지율에 대해 “지방선거를 앞두고 정청래 대표가 전국 현장을 찾는 민생 행보를 이어가며 당의 결집력을 강화했다”고 분석했다. 국민의힘 지지율에 대해선 “장동혁 대표의 방미 성과를 둘러싼 외교 논란과 지방선거 당내 공천 갈등이 겹치며 핵심 기반인 영남권(TK·PK)의 상당 폭 이탈과 함께 지지율 하락세를 보인 것으로 풀이된다”고 밝혔다.

이 대통령 국정 지지율 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트이며 응답률은 5.4%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트이며 응답률은 4.3%다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답으로 임의로 전화 거는 방식으로 실시됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지나 리얼미터 홈페이지를 참고하면 된다

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