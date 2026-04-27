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본문 요약

인천시가 땅꺼짐 사고 예방을 위해 지하차도 정밀탐사를 진행한다.

또한 탐사 과정에서 확보된 자료는 탐사 구간 및 지하매설물 위치도로 구축해 인천시 지리정보시스템과 연계할 계획이다.

장철배 인천시 교통국장은 "이달 중 기술 역량을 갖춘 수행업체를 선정해 다음달부터 현장조사를 시작할 계획"이라며 "보이지 않는 지하 위험 요소를 먼저 제거해 시민이 안심하게 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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땅꺼짐 막는다···인천시, ‘229㎞’ 지하차도·보도 정밀탐사

입력 2026.04.27 09:47

수정 2026.04.27 10:35

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  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난해 8월 인천 서구에서 발생한 땅 꺼짐에 청소차량 바퀴가 빠져있다. 인천시 소방본부 제공

지난해 8월 인천 서구에서 발생한 땅 꺼짐에 청소차량 바퀴가 빠져있다. 인천시 소방본부 제공

인천시가 땅꺼짐(싱크홀) 사고 예방을 위해 지하차도 정밀탐사를 진행한다.

인천시는 도로 하부의 빈 공간 ‘공동(空洞)’으로 인한 지반침하 사고를 예방하기 위해 5월부터 ‘도로공동탐사 용역’에 착수한다고 27일 밝혔다.

최근 서울과 인천 등에서 땅꺼짐이 사고가 잇따르고 있다. 지하차도는 구조적 특성상 사고 발생 때 대형 인명 및 재산 피해로 이어질 우려가 크다. 인천시는 육안 점검이 아닌, 정밀탐사 체계를 마련해 안전관리를 강화한다는 방침이다.

이번 용역은 11월까지 6개월간 인천시 관내 지하차도와 각 구청 요청 대상지를 포함해 차도 87km와 보도 42km 등 229km를 탐사할 예정이다.

탑사에는 최첨단 지표투과레이더(GPR) 장비가 활용된다. 이 장비는 전자기파를 땅속으로 발사해 되돌아오는 신호를 분석하는 방식이다. 굴착 없이도 지하 시설물의 상태와 공동의 유무 및 규모를 파악할 수 있다.

인천시는 공동이 확인될 경우 신속한 후속 조치를 시행할 계획이다. 위험도가 높은 구간은 즉시 천공 및 내부 영상 촬영을 통해 원인을 분석하고, 친환경 유동성 채움재를 주입해 복구를 추진한다.

또한 탐사 과정에서 확보된 자료는 탐사 구간 및 지하매설물 위치도로 구축해 인천시 지리정보시스템(GIS)과 연계할 계획이다.

인천시에서는 땅꺼짐 사고가 계속 늘어나고 있다. 2022년 1건, 2023년과 2024년 각각 3건에서 지난해는 18건으로 증가했다.

장철배 인천시 교통국장은 “이달 중 기술 역량을 갖춘 수행업체를 선정해 다음달부터 현장조사를 시작할 계획”이라며 “보이지 않는 지하 위험 요소를 먼저 제거해 시민이 안심하게 이용할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

땅꺼짐 탐사 GIS 체계 구축도. 인천시 제공

땅꺼짐 탐사 GIS 체계 구축도. 인천시 제공

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