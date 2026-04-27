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본문 요약

HD현대는 지난 23일 미국 버지니아주 알링턴 미 해군연구청 청사에서 함정 성능 개선 등 연구 과제 2건에 대한 수주 계약식을 진행했다고 밝혔다.

HD현대는 이번 수주를 통해 미 해군과 함정 개발부터 건조까지 공동 연구를 수행하는 핵심 파트너로 거듭나게 됐다며 특히 함정 분야 첨단 기술에 대해 미 해군의 인정을 받았다는 점에서 의미가 크다고 자평했다.

주원호 HD현대중공업 사장은 "이번 ONR 과제 수주를 계기로 미국과 함정 분야 협력을 더욱 확대해 나가게 됐다"며 "대한민국 국가대표라는 자부심으로 K해양방산의 영토를 넓혀 나가는 데 총력을 다할 것"이라고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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HD현대, 미 해군연구청 프로젝트 수주···“국내 기업 최초”

입력 2026.04.27 09:51

  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

함정 설계, 건조 분야 핵심 과제 2건

지난 23일(현지시간) 미국 버지니아주 알링턴의 미 해군연구청(ONR) 청사에서 열린 수주 체결식에서 참석자들이 기념 촬영하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 장광필 HD한국조선해양 미래기술연구원장 부사장, 레이첼 라일리 미 해군연구청장, 김용환 서울대 조선해양공학과 교수. HD현대 제공

지난 23일(현지시간) 미국 버지니아주 알링턴의 미 해군연구청(ONR) 청사에서 열린 수주 체결식에서 참석자들이 기념 촬영하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 장광필 HD한국조선해양 미래기술연구원장 부사장, 레이첼 라일리 미 해군연구청장, 김용환 서울대 조선해양공학과 교수. HD현대 제공

HD현대는 지난 23일(현지시간) 미국 버지니아주 알링턴 미 해군연구청(ONR) 청사에서 함정 성능 개선 등 연구 과제 2건에 대한 수주 계약식을 진행했다고 밝혔다.

미 해군성 소속인 ONR은 미국 해군과 해병대의 과학기술 연구개발(R&D)을 총괄하는 핵심 기관으로, 국내 기업이 연구 과제를 수주한 건 이번이 처음이라고 HD현대는 설명했다.

이번 계약에 따라 HD현대는 인공지능(AI) 기술을 활용한 함정 성능 개선 과제를 수행한다. HD현대가 확보한 첨단 디지털 선박 기술력을 바탕으로, HD현대중공업과 서울대학교 조선해양공학과(김용환 교수)가 공동으로 기술개발에 나설 예정이다.

또 HD한국조선해양 미래기술연구원은 첨단 제조 기술력을 토대로 함정 건조 생산성을 높이는 기술을 개발하는 과제도 수행한다.

HD현대는 이번 수주를 통해 미 해군과 함정 개발부터 건조까지 공동 연구를 수행하는 핵심 파트너로 거듭나게 됐다며 특히 함정 분야 첨단 기술에 대해 미 해군의 인정을 받았다는 점에서 의미가 크다고 자평했다.

주원호 HD현대중공업 사장(함정·중형선사업대표)은 “이번 ONR 과제 수주를 계기로 미국과 함정 분야 협력을 더욱 확대해 나가게 됐다”며 “대한민국 국가대표라는 자부심으로 K해양방산의 영토를 넓혀 나가는 데 총력을 다할 것”이라고 밝혔다.

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