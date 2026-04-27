극단 연우무대·차이무 이끈 연출가 이상우 별세

연극 연출가 이상우 전 한국예술종합학교 연극원 교수가 26일 지병으로 별세했다. 고인은 극단 연우무대와 차이무을 창단하며 한국 연극계의 황금기를 이끌었다. 향년 75세.

1951년생인 고인은 서울대 미학과를 졸업하고 광고회사에 재직 중이던 1977년 서울대 문리대 연극회 동문인 정한룡, 김광림 등과 연우무대를 창단했다.

이후 <칠수와 만수>, <마르고 닳도록>, <돼지 사냥> 등 사회 비판적 시선이 담긴 문제작들을 연출하며 주목받았다. 묵직한 주제를 경쾌한 일상의 언어로 풀어내는 것이 고인의 특기였다. 고인의 대표작인 <칠수와 만수>는 1987 제23회 동아연극상과 백상예술대상을 받았고, 이듬해에는 영화로도 제작됐다.

1995년에는 극단 차이무를 창단해 <늘근 도둑 이야기>, <비언소> 등 해학적 풍자를 전면에 내세운 작품들을 선보였다. 차이무는 ‘차원이동무대선’의 줄임말이다. 관객이라는 승객을 태우고 재미와 즐거움을 연료 삼아 새로운 차원으로 이동해 새로운 시각으로 세상을 보여준다는 뜻을 담고 있다.

고인은 유명 배우들의 연극계 스승이기도 하다. 차이무는 송강호, 문성근, 유오성, 명계남, 강신일, 문소리, 이성민 등이 거쳐 간 배우 산실로도 이름을 알렸다.

2009년에는 장편 영화 <작은 연못>으로 영화 연출에도 뛰어들었다. 한국전쟁 당시 미군의 노근리 양민학살 사건을 처음으로 다룬 영화로, 원래 다큐멘터리로 기획됐지만 장편영화로 방향을 바꿔 개봉했다.

고인은 2016년 8월까지 한국예술종합학교 연극원 교수로 재직하며 후학 양성에도 힘썼다.

유족은 부인 류종숙 씨와 아들 이일하 씨가 있다. 빈소는 서울대병원 장례식장 2호실. 발인은 28일 오전 9시, 장지는 서울추모공원.