[속보] 코스피, 장중 6600선 돌파…사상 최고치 또 경신

코스피 지수가 27일 오전 10시쯤 장중 6603.01를 기록하며 6600선을 돌파했다.

코스피 지수는 이날 오전 10시 11분 기준 전거래일 대비 115.89(1.79%) 오른 6591.52에 거래 중이다.

개인이 6264억원 순매도했고 외국인이 778억원, 기관이 5411억원 순매수했다.

코스피 지수는 이날 전 거래일보다 0.90% 오른 6533.60에 개장했다. 코스닥 지수는 0.77% 오른 1213.13에 출발했다.