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e경남몰, 27일부터 가정의달 기획전···최대 3만원 할인

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본문 요약

경남도는 '가정의달'인 오는 5월을 앞두고 'e경남몰'에서 전 품목 할인 기획전을 한다고 27일 밝혔다.

경남도는 경남 18개 시군이 10∼12％ 할인해 발행하는 지역사랑상품권으로 e경남몰 상품을 사면 할인 효과가 더 크다고 밝혔다.

또 오는 30일부터 지급되는 경남도민 생활지원금을 모바일 지역사랑상품권으로 받으면 e경남몰에서 사용할 수 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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e경남몰, 27일부터 가정의달 기획전···최대 3만원 할인

입력 2026.04.27 10:16

  • 김정훈 기자

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e경남몰 할인 기획전 홍보물. 경남도 제공

e경남몰 할인 기획전 홍보물. 경남도 제공

경남도는 ‘가정의달’인 오는 5월을 앞두고 ‘e경남몰’에서 전 품목 할인 기획전을 한다고 27일 밝혔다.

e경남몰에서는 27일부터 예산이 소진될 때까지 농축산물과 수산물, 그 외 상품으로 나눠 품목별 10％ 할인쿠폰(최대 1만원)을 지급한다. 최대 3만원까지 할인 혜택을 받을 수 있다.

e경남몰에서는 ‘경남 멍게 대축제’, ‘하동 쌀 기획전’, ‘통영 동행 특가 할인전’ 등 할인 행사도 이번 할인기획전과 함께 열린다.

경남도는 경남 18개 시군이 10∼12％ 할인해 발행하는 지역사랑상품권으로 e경남몰 상품을 사면 할인 효과가 더 크다고 밝혔다. 또 오는 30일부터 지급되는 경남도민 생활지원금을 모바일 지역사랑상품권으로 받으면 e경남몰에서 사용할 수 있다.

도와 경남투자경제진흥원이 운영하는 e경남몰은 경남 대표 온라인 쇼핑몰로, 지역 소상공인과 농어민이 생산한 농축산물·가공식품·공산품 등을 판매한다.

경남도 관계자는 “5월 가정의 달을 맞아 도민들께서 가족과 함께할 먹거리와 선물을 보다 합리적인 가격으로 e경남몰에서 준비하길 바란다”며 “앞으로도 e경남몰을 통해 지역 우수 상품의 소비를 촉진하고, 소상공인 판로 확대에 힘쓰겠다”고 말했다.

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