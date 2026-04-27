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본문 요약

인천 바다와 도심을 한 눈에 볼 수 있는 높이 184m의 청라하늘대교 전망대가 시민들에게 공개된다.

더 스카이184는 높이 184m의 하늘전망대를 중심으로 루프탑 전망대, 바다전망대, 친수공간, 여행자센터 등을 갖춘 복합 관광시설이다.

하늘전망대와 친수공간 등 주요 시설은 5월 7일부터 운영을 시작한다.

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인천 바다 위 높이 184m ‘청라대교 전망대‘ 5월 시민에 개방

입력 2026.04.27 10:27

  • 박준철 기자

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지난 3월 유정복 인천시장이 청라하늘대교에서 관광시설인 엣지워크를 하고 있다. 인천시 제공

지난 3월 유정복 인천시장이 청라하늘대교에서 관광시설인 엣지워크를 하고 있다. 인천시 제공

인천 바다와 도심을 한 눈에 볼 수 있는 높이 184m의 청라하늘대교(청라대교) 전망대가 시민들에게 공개된다.

인천경제자유구역청은 중구 영종도와 서구 청라국제도시를 잇는 청라대교에 조성된 ‘더 스카이184(THE SKY184)’를 5월 7일 개방한다고 27일 밝혔다.

더 스카이184는 높이 184m의 하늘전망대를 중심으로 루프탑 전망대, 바다전망대, 친수공간, 여행자센터 등을 갖춘 복합 관광시설이다.

하늘전망대와 친수공간 등 주요 시설은 5월 7일부터 운영을 시작한다. 높이 184m의 외곽을 안전장비를 착용한 채 걷는 엣지워크(Edge Walk)는 5월 15일부터 운영된다.

하늘전망대와 체험시설인 엣지워크는 유료로 운영되며, 바다전망대와 친수공간, 여행자센터 등 나머지 공간은 무료이다.

운영시간은 오전 10시부터 오후 8시까지이다. 이용요금은 하늘전망대 1만5000원, 엣지워크 체험(하늘전망대 포함) 6만원이며, 인천시민은 50% 할인 혜택이 적용된다

사전 예약은 2026년 5월 4일 오후 2시부터 청라하늘대교 홈페이지(www.ifezbridge.go.kr)에서 하면 된다.

청라하늘대교 관광시설에서는 탁 트인 바다 풍경과 인천의 도시 경관을 동시에 감상할 수 있으며, 친수공간에서는 산책과 휴식을 즐기며 여유로운 시간을 보낼 수 있다.

인천경제청은 관광 활성화를 위해 음악 공연과 문화 프로그램 등 다양한 관광 콘텐츠를 운영할 계획이다. 5월부터 ‘요기조기 음악회’와 요가·러닝 등 아웃도어 프로그램과 바다영화관, 야간 미디어 콘텐츠 등 다양한 프로그램이 진행될 예정이다.

유정복 인천시장은 “청라대교 관광시설은 전망과 체험, 문화 콘텐츠가 어우러진 새로운 관광 공간”이라며 “다양한 프로그램을 통해 인천을 대표하는 관광 명소로 만들겠다”고 말했다.

청라하늘대교 전망대인 더 스카이 184 관광체험시설 안내도. 인천경제자유구역청 제공

청라하늘대교 전망대인 더 스카이 184 관광체험시설 안내도. 인천경제자유구역청 제공

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