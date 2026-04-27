동작구가 재개발·재건축 단지의 ‘냉·난방비 제로화’를 목표로 연료전지 기반 분산에너지 시범사업을 추진한다고 27일 밝혔다.

구는 지난 17일 동착구청에서 동작주식회사·유브이씨·두산모빌리티이노베이션·경동나비엔·에너지서베이와 ‘양녕청년주택 연료전지 기반 친환경 냉난방 시범사업’을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 시범사업은 상도동에 있는 공공임대주택인 양녕청년주택 일부 세대를 대상으로 진행한다. 1킬로와트(㎾)급 연료전지 설치와 열을 활용한 하이브리드 냉난방 시스템 구축, 에너지 생산 및 소비 데이터의 체계적 수집·분석이 주요 내용이다. 이를 통해 도심 주거공간에서 에너지를 직접 생산하고 활용하는 분산에너지 모델을 선제적으로 도입한다.

연료전지는 도시가스를 이용해 전기와 열을 함께 만드는 고효율 에너지 기술이다. 날씨와 상관없이 안정적으로 에너지를 공급할 수 있다. 발전 과정에서 나오는 열은 버리지 않고 난방·온수와 콘덴싱 에어컨을 활용한 냉방에도 사용해 에너지 활용도를 높일 계획이다.

구는 확보된 데이터를 바탕으로 관내 재개발·재건축 및 신규 주거단지에 적용 가능한 에너지 모델을 단계적으로 확대해 나갈 예정이다.

구 관계자는 “단지 초기 설계에서부터 분산 에너지 시스템을 반영할 경우 냉난방비를 제로화 수준까지 낮추는 혁신적 주거모델을 실현할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.