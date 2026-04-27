[단독] 하정우 AI수석, 오늘 사표내고 부산 북갑 출마…이르면 29일 민주당 인재영입식

하정우 청와대 인공지능(AI)미래기획수석이 27일 사의를 표명하고 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한다. 더불어민주당은 이르면 29일 하 수석과 전은수 청와대 대변인에 대한 인재영입식을 진행한다.

여권 핵심 관계자는 이날 “하 수석이 오늘 부산 북갑 출마 의사를 밝히고, 청와대에 사의를 표할 예정”이라며 “내일 사표에 대한 대통령의 재가를 거쳐 이번주 중반에 인재영입식을 진행할 것”이라고 밝혔다.

하 수석은 이날 데미스 허사비스 구글 딥마인드 공동 창업자 겸 최고경영자(CEO)의 이재명 대통령 접견 일정 배석을 마지막으로 거취를 정리한 뒤, 출마 입장을 공식화할 것으로 보인다.

하 수석은 전날 서울 시내에서 2시간가량 정청래 민주당 대표를 만나 출마를 논의했다. 정 대표가 적극적으로 출마를 설득했고 하 수석이 긍정적으로 반응한 것으로 전해졌다.

전은수 대변인도 강훈식 대통령비서실장의 의원직 사퇴로 공석이 된 충남 아산을 보궐선거에 출마할 예정이다.

민주당은 이르면 29일 하 수석과 전 대변인의 인재영입식을 진행한다. 여권 관계자는 “연휴 시작 전(29~30일)에 인재영입식을 할 것”이라고 말했다.

민주당은 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐 선거를 앞두고 인재 영입에 속도를 내고 있다. 하 수석이 출마하면 두 번째 인재 영입 사례다. 민주당은 지난 17일 울산 남갑 국회의원 보궐선거에 출마할 ‘1호 인재’로 전태진 변호사를 영입했다고 발표했다.

전재수 민주당 의원의 부산시장 선거 출마로 치러지는 부산 북갑 보궐선거는 삼파전 구도가 될 가능성이 있다. 보수 진영에선 무소속인 한동훈 전 국민의힘 대표, 박민식 전 국가보훈부 장관이 출사표를 던진 상태다.

민주당은 하 수석의 출마를 총력 지원한다는 방침이다. 민주당 인재영입위원회 부위원장을 맡은 김영진 의원이 캠프 좌장을 맡을 예정이다.

1977년 부산 출생인 하 수석은 사상초, 사상중, 구덕고를 거쳐 서울대 컴퓨터공학과를 졸업했다. 같은 대학원에서 컴퓨터공학 석·박사 학위를 받았고, 삼성SDS와 네이버를 거친 대표적 AI 전문가다. 네이버 AI LAB 소장, 네이버클라우드 AI혁신센터장 등을 지냈고, 윤석열 정부 시절에도 디지털플랫폼정부위원회 AI·데이터 분과위원장과 초거대 공공 AI 태스크포스 팀장을 맡았다. 이재명 정부 출범 직후 신설된 AI미래기획수석에 발탁되면서 ‘AI 3대 강국’ 구상을 가다듬고 실현하는 핵심 역할을 했다.