제주 초미세먼지 10년전보다 43% ‘뚝’ 전국서 가장 깨끗··· ‘이유는?’

제주, 평균 13㎍/㎥로 17개 시·도 중 1위 2015년과 비교 23→13㎍/㎥로 대폭 감소

제주 지역의 초미세먼지 농도가 10년 전과 비교해 40% 이상 개선되며 전국에서 가장 청정한 대기질을 유지하고 있는 것으로 나타났다.

제주도 보건환경연구원이 도내 12개 대기환경측정망 운영 자료를 분석한 결과 2025년 제주의 초미세먼지(PM 2.5) 연평균 농도는 13㎍(마이크로그램)/㎥로 집계됐다고 27일 밝혔다.

이는 전국 17개 시·도 중 가장 낮은 수치이며, 환경기준인 15㎍/㎥보다도 낮은 수준이다.

특히 초미세먼지 농도 공식 측정을 시작한 2015년(23㎍/㎥)과 비교하면 10년 사이 농도가 약 43% 감소한 것으로 나타났다.

도는 제주 지역 대기질 개선의 주요 요인으로 우수한 자연적 조건과 더불어 노후 경유차 조기 폐차 지원, 전기차 보급 확대 등 여러 미세먼지 저감 정책이 맞물려 결실을 맺은 것으로 분석하고 있다.

실제로 도는 2012년 공공부문에 전기차 100대를 처음 도입한 이후 적극적인 민간 보급 정책을 벌여왔다. 올 3월말 기준 제주 지역 전기차 보급 대수는 4만5238대로, 보급률 10.95%를 기록했다. 제주에서 운행하는 차량 10대 중 1대가 전기차인 셈으로, 이는 전국 평균 전기차 보급률보다 3배 이상 높은 수치다.

도는 또 장기적으로 2035년 전체 운행 차량의 50.1%, 2040년 100% 전기차 보급을 목표로 하고 있다.

보건환경연구원은 도내 대기질을 실시간으로 모니터링해 대기 오염 경보와 저감조치 발령에 활용하고 있다.

오순미 보건환경연구원장은 “제주지역의 초미세먼지가 전국에서 가장 낮은 수준으로 잘 관리되고 있음을 확인했다”며 “황사 등 외부 유입 고농도 오염물질에 대해서도 세밀하게 감시하고, 도민 건강 보호를 위한 정보 제공과 대응에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.