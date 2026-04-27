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나무는 더 잘자라게, 산불 피해는 줄이고···경기도, 여의도 면적 13배 산림에 ‘숲가꾸기’

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나무는 더 잘자라게, 산불 피해는 줄이고···경기도, 여의도 면적 13배 산림에 ‘숲가꾸기’

입력 2026.04.27 11:12

경기도청. 경기도 제공

경기도청. 경기도 제공

경기도가 여의도 면적의 약 13배에 달하는 산림을 대상으로 ‘맞춤형 숲가꾸기 사업’을 실시한다.

경기도는 이달부터 총사업비 94억4000만원을 투입해 38.92㎢(여의도 면적의 13배) 규모의 산림을 대상으로 숲가꾸기 사업에 나선다고 27일 밝혔다.

숲가꾸기 사업은 산림 속 나무 간 밀도를 조절하고 생육환경을 개선해 건강한 산림자원을 조성하는 사업이다. 솎아베기(식물의 밀도를 낮춰 나머지가 더 잘 자라게 하는 과정) 등 적정 관리가 이뤄지지 않은 산림은 나무 간 경쟁이 심화돼 생육이 저하될 수 있다. 특히 낙엽과 가지 등 연료 물질이 축적돼 산불 발생 시 피해가 확대될 우려가 있다.

이에 경기도는 나무들의 초기 생육 안정화부터 밀도를 조절하는 조림지가꾸기 및 어린나무가꾸기, 산림 내 연료물질 제거하는 산물수집 및 산불예방숲가꾸기 등을 추진할 방침이다.

경기도는 또 비용과 전문성 등의 한계로 산림 관리에 어려움을 겪는 사유림 소유주를 대상으로 산림청에서 운영하는 ‘산주직접 숲가꾸기’ 제도도 함께 알릴 예정이다. 이는 산주가 직접 숲가꾸기 사업을 신청해 지자체에 위탁하거나 본인이 직접 시행할 수 있는 제도다.

산림자원 순환경제 기반 마련 및 산림의 공익기능을 높이기 위해 사업 추진을 원하는 산주는 산림청 누리집이나 관할 시군 산림부서를 통해 신청할 수 있다.

김일곤 경기도 산림녹지과장은 “숲가꾸기는 탄소중립 녹색성장 기본계획 중 탄소흡수원 보호를 위한 핵심 정책”이라며 “체계적인 현장 관리와 점검을 통해 건강하고 가치 있는 숲을 조성하겠다”고 말했다.

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