‘하남갑 또는 평택을’ 김용남 전 의원 “민주당 이념적 스펙트럼 넓히는게 제 역할”

6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에서 경기 하남갑 또는 평택을 출마설이 나오는 보수정당 출신 김용남 전 의원이 27일 “더불어민주당의 이념적 스펙트럼을 넓히는 데 제 역할이 있다고 본다”고 말했다.

김 전 의원은 이날 MBC <김종배의 시선집중>에 출연해 “이재명 대통령의 정책 비전도 중도뿐 아니라 보수까지 아우르는 방향으로 나아가고 있다”며 이같이 말했다.

김 전 의원은 자신의 출마설이 나오는 하남갑에 대해 “보수 성향이 많은 지역”이라고 했다. 그는 “하남에 출마한다면 민주당과 국민의힘의 1대 1 구도가 될 것”이라며 “미사·위례지구와 원도심 간 격차 등 지역 문제를 해결하기 위해서는 여당 후보가 더 일을 잘할 수 있도록 해야 한다는 점을 주민들에게 설명드릴 것”이라고 말했다.

현재 민주당은 김 전 의원과 이광재 전 강원도지사를 경기 하남갑과 평택을 후보군에 두고 여론조사를 진행 중인 것으로 알려졌다. 김 전 의원은 “주말에 여론조사를 돌린 것으로 들었다. 평택과 하남 두 곳 모두 진행된 것으로 안다”며 “당이 조만간 결정할 것”이라고 말했다. 그는 “선거 구도가 더 복잡하고 고려할 게 많은 평택을을 먼저 결정하고, 이후 하남갑을 결정하는 순서가 될 것 같다”고 말했다.

다만 김 전 의원은 “출마 지역은 전적으로 당의 결정에 맡기겠다”며 평택을 출마 가능성도 열어뒀다. 평택을은 조국 조국혁신당 대표와 김재연 진보당 대표 등 범진보 야당 대표들이 출사표를 던진 만큼 단일화 가능성을 염두에 둬야 한다.

김 전 의원은 단일화가 이뤄지지 않을 경우에 대해 “최악의 경우 국민의힘 (후보) 당선 가능성이 있다. 그런 일은 막아야 한다”며 “내란에 대해 반성도 하지 않는 당이 보궐선거에서 승리하는 것은 바람직하지 않다”고 말했다.

혁신당 일각에서는 김 전 의원이 과거 조 전 대표의 사모펀드 의혹을 집중 제기한 것을 두고 ‘사과부터 해야 한다’는 반발이 나왔다. 이에 대해 김 전 의원은 “당시 공개한 내용 중 사실과 다른 부분은 전혀 없다”며 “관련 논란을 다시 환기하는 것이 조국 후보에게 전혀 유리하지 않을 것”이라고 말했다.