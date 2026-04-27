진안·무주 등 전북 5개 군 ‘농어촌 기본소득’ 공모 가세

농식품부 내달 7일 접수 마감…순창·장수 인구 반등에 지자체 총력전 진안 “행정 절차 완료” 무주 “자체 시행 중”…준비된 지역 강점 부각

전북 인구감소지역 지자체들이 정부의 ‘농어촌 기본소득’ 시범사업 추가 유치를 놓고 일제히 경쟁에 뛰어들었다. 이미 시행 중인 지역에서 인구 유입과 지역경제 회복 효과가 확인되면서 군 단위 지자체들이 이를 소멸 대응의 분수령으로 보고 있다.

27일 전북도에 따르면 농림축산식품부는 다음 달 7일까지 인구감소지역을 대상으로 시범사업 추가 신청을 받는다. 재정 여력과 사업 준비도, 지속 가능성 등을 종합 평가해 5월 중순 전국 5개 군 안팎을 선정할 계획이다. 전북에서는 진안·무주·임실·고창·부안 등 5개 군이 모두 참여 의사를 밝히고 신청 절차에 착수했다.

경쟁이 달아오른 배경에는 순창·장수의 선행 효과가 있다. 두 지역은 지난 2월부터 전 주민에게 월 15만원씩 지역화폐를 지급한 이후 감소세였던 인구가 평균 3.3% 증가로 반전됐다. 매달 30억원 안팎의 지역화폐가 풀리면서 전통시장과 골목상권 가맹점 수도 16% 이상 늘어나는 등 소비와 상권이 동시에 살아났다.

진안군은 ‘즉시 집행 가능성’을 강점으로 내세운다. 6월 시행을 목표로 전액 군비 200억원 규모의 기본소득 사업을 설계하고 50억원의 예산을 확보했다. 보건복지부 사회보장제도 협의도 마쳐 공모 선정 시 곧바로 사업을 가동할 수 있는 상태다.

무주군은 ‘선제 실행’으로 차별화를 꾀한다. 지난 3월부터 자체 예산으로 기본소득을 시행하며 현장 데이터를 축적해 정책 효과를 입증하고 있다. 최근 이재명 대통령이 무주 사례를 언급하면서 정책 상징성과 주목도도 높아졌다는 평가다.

전국 선정 규모가 5곳 안팎에 그치면서 도내 지자체 간 경쟁은 불가피한 상황이다. 지역사회에서는 형평성에 따른 기계적 안배보다 즉시 실행력과 성과 재현 가능성을 우선해야 한다는 요구가 나온다.

전북도의회도 제도적 뒷받침에 나섰다. 도의회는 지난 22일 ‘전북특별자치도 기본소득 기본조례’를 제정해 도 차원의 추진 체계와 종합계획 수립 근거를 마련했다. 정책 확대를 위한 기반을 선제적으로 구축했다는 평가다.

농식품부는 공모 마감 이후 서류·발표 평가를 거쳐 5월 중순 최종 대상지를 발표할 예정이다.

전북도 관계자는 “도내 후보 지자체 모두 공모 참여 의사를 밝힌 상태”라며 “다음 달 6일까지 신청서 작성을 마무리해 일괄 제출할 계획”이라고 말했다.