명품 화장품 공동구매라더니 ‘가짜 브랜드’···SNS 인플루언서 구속기소

사회관계망서비스(SNS)에서 화장품 공동구매 사기를 벌여 약 1억원을 가로챈 인플루언서가 재판에 넘겨졌다.

대구지검 김천지청은 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 30대 여성 A씨를 구속기소했다고 23일 밝혔다.

A씨는 2025년 2월부터 6월까지 SNS에서 실체가 없는 명품 화장품 브랜드를 홍보한 뒤 공동구매를 유도해 약 250명으로부터 9600만원을 가로챈 혐의를 받고 있다.

그는 피해자들을 속이기 위해 아이비리그 의대 출신 등을 사칭하고 부유한 생활을 과시해 팔로워를 늘린 뒤 범행을 이어간 것으로 조사됐다.

당초 경찰은 A씨가 제출한 매출액 1억5000만원 상당의 세금계산서와 피해자들에 대한 공탁 신청서를 근거로 불송치 결정을 내렸으나, 피해자들의 이의신청으로 사건이 검찰에 송치됐다.

검찰은 A씨가 제출한 매출액 1억5000만원 상당의 세금계산서가 실제보다 약 1억원 이상 부풀려 작성된 점, 보유를 주장한 명품 화장품이 실체가 없는 점, 공탁신청서가 공탁 대상자를 특정하지 않아 효력이 인정되지 않는 점 등을 확인하고 A씨를 체포해 구속기소했다.

A씨는 과거 사기 전력도 있는 것으로 파악됐다. 검찰은 A씨 관련 추가 수사가 필요한 사기 사건들을 전수 조사한 뒤 병합 기소할 방침이다.

검찰 관계자는 “A씨는 과거 사기 처벌 전력에도 불구하고 반성 없이 허위 증거를 내세워 끊임없이 거짓 진술을 했다”며 “허위 증거 제출 등으로 사법절차를 방해하는 행위에 대해 엄정 대응하겠다”고 말했다.