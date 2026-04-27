‘세종대왕 맥북 사건’ 이런 황당 답변 없도록···카이스트가 개발한 새 AI 학습법

인간 두뇌 ‘자발적 신경 활동’에서 착안 예열 단계 도입, ‘과도한 확신’ 크게 줄여 모르는 것은 ‘모른다’고 답하도록 개선

인공지능(AI)은 어떤 질문에든 척척 답을 내놓는다. 때로는 틀린 예측이나 잘못된 정보를 제공하면서도 높은 확신을 보인다. AI가 갖는 이런 ‘과도한 확신’은 자율주행과 의료진단 등의 분야에서는 매우 큰 위험으로 지적된다.

카이스트(KAIST)는 백세범 뇌인지과학과 석좌교수 연구팀이 AI가 스스로 모른다는 것을 인식하도록 하는 학습 방법을 개발해 AI의 신뢰성 향상 기반을 마련했다고 27일 밝혔다. 백 교수 연구팀에 따르면 AI의 과신을 유발하는 원인은 인공신경망을 활용해 데이터를 학습하는 ‘딥러닝’ 과정에 있다. 딥러닝에서는 신경망 학습 시작 시 가중치를 확률 분포에 따라 무작위로 설정하는 ‘무작위 가중치 초기화’가 널리 사용된다. 무작위로 초기화된 신경망에 임의의 데이터를 입력하면 아무것도 학습하지 않은 상태에서도 높은 확신도를 보이는 현상이 나타나는데, 이것이 생성형 AI에서 사실과 다른 내용이나 존재하지 않는 정보를 그럴듯하게 만들어내는 ‘환각’ 현상으로 이어진다는 것이다.

연구팀은 생물학적 두뇌에서 해결의 실마리를 찾았다. 인간의 두뇌는 태어나기 전부터 외부 자극 없이도 스스로 발생하는 뇌 신호를 의미하는 ‘자발적 신경 활동’을 통해 신경회로를 형성한다. 이 개념을 인공신경망에 적용해 AI가 본격적으로 학습을 시작하기 전에 스스로의 불확실성을 먼저 조정하는 ‘예열 단계’를 도입했다. 그 결과 예열 과정을 거친 AI 모델은 초기 확신도가 우연 수준에 가까운 낮은 값으로 정렬되고, 기존 무작위 가중치 초기화에서 나타나던 과신 편향이 크게 완화됐다.

기존 모델은 학습하지 않은 데이터에도 높은 확신을 보이며 잘못된 답을 제시하는 경향이 있지만, 예열 학습을 적용한 모델은 확신도를 낮춰 ‘모른다’고 답할 줄 아는 것에서 차이를 보인다. 이는 실제 데이터를 학습하기 전에 ‘나는 아직 아무것도 모르는 상태’라는 것을 먼저 학습하게 되기 때문이라고 연구팀은 설명했다.

박 교수는 “이번 연구는 AI가 단순히 정답을 맞히는 수준을 넘어 ‘무엇을 아는가’와 ‘무엇을 모르는가’를 구분하는 능력, 즉 메타인지를 갖출 수 있는 가능성을 제시한 것”이라며 “정확도 향상을 넘어 AI가 스스로의 불확실성을 판단하는 원리를 제시했다는 데 의의가 있다”고 말했다. 이어 “자율주행, 의료 AI, 생성형 AI 등 높은 신뢰성이 요구되는 분야를 포함해 거의 모든 딥러닝 모델의 초기화 방식에 적용될 수 있어 AI 전반의 신뢰성을 높이는 핵심 기술이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

카이스트 뇌인지과학과 천정환 석사가 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 AI 분야 국제학술지 ‘네이처 머신 인텔리전스’ 온라인판에 게재됐다.