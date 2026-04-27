아들 책 날마다 베껴주며 “외우거라”···550년 전 ‘성재일기’ 속 조선의 교육 일상

한국국학진흥원, 어린이날 맞아 소개 조선 문인 금난수의 자녀들 교육 기록

조선 중기 문인의 일기를 통해 당시 자녀 교육과 돌봄이 일상 속에서 어떻게 이뤄졌는지 구체적인 기록이 확인됐다.

한국국학진흥원은 어린이날을 맞아 조선 중기 문인 금난수(1530~1604)의 ‘성재일기’를 바탕으로 조선시대 자녀 교육과 생활상을 27일 소개했다.

진흥원에 따르면 『성재일기』에는 금난수의 네 아들 경·업·개·각의 독서와 과거 준비, 스승에게 나아가 배우는 과정이 날짜별로 기록돼 있다. 이는 당시 자녀 교육이 가정 내부에만 머무르지 않고 친족과 스승 등과의 관계 속에서 이뤄졌음을 보여주는 생활 기록이다.

기록에는 자녀들이 책을 빌려 읽고 과거 시험을 준비하는 장면이 담겨 있다. 1576년에는 셋째 아들 금개가 이황의 손자 이안도에게서 ‘고문선’이라는 책을 빌려온 내용이 적혀 있으며, 형제들이 함께 과거 시험을 준비한 사실도 확인된다. 1577년에는 ‘논어’를 읽기 시작하고 친족에게 글의 뜻을 묻는 내용이 기록돼 있다.

부친이 자녀의 학업을 살피는 모습도 나타난다. 1580년에는 막내아들과 함께 이동하는 과정에서도 독서와 학습이 이어졌고, 역참 등에 머무르는 동안에도 학업을 지속한 사실이 일기에 남아 있다.

아들이 읽을 책을 직접 필사해 주는 내용도 확인된다. 1585년 기록에는 금난수가 아들이 읽을 책을 날마다 7~10장씩 직접 베껴 쓰고 자녀가 이를 읽고 외우는 과정이 담겨 있다. 공무와 제사 등으로 바쁜 상황에서도 필사를 이어간 점이 함께 기록돼 있다.

스승에게 보내 교육을 맡기는 과정도 구체적으로 나타난다. 1586년에는 자녀가 스승에게 나아가 배우기 위해 거처를 옮기고 일정 기간 머무른 사실이 확인된다. 이는 당시 교육이 가정 내 훈육에 그치지 않고 학습 환경과 인적 관계를 통해 이뤄졌음을 보여준다.

한국국학진흥원 관계자는 “성재일기는 조선시대 아이들이 책을 읽고 과거를 준비하며 스승에게 나아가 배우는 과정을 구체적으로 보여주는 자료”라며 “전통사회에서도 자녀 교육이 일상에서 중요한 부분을 차지했음을 확인할 수 있다”고 밝혔다.