춘천 서면 서상리 산불 1시간 30분 만에 진화

27일 오전 10시 15분쯤 강원 춘천시 서면 서상리에서 발생한 산불이 1시간 30분 만에 진화됐다.

산림·소방 당국은 헬기 9대를 비롯해 소방차 등 장비 31대와 120여 명의 진화 인력을 투입해 이날 오전 11시 44분쯤 큰 불길을 모두 잡았다.

강원도 산불방지센터는 “잔불 정리 작업이 마무리된 후 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정”이라고 밝혔다.